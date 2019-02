Nilufar e Giordano di nuovo insieme: il primo incontro dopo la crisi

Uomini e Donne, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si rivedono: il primo incontro dopo l’annuncio della crisi sui social

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono rivisti. Dopo giorni di silenzi e l’annuncio della crisi passeggera, la coppia nata a Uomini e Donne oggi si è riunita. Nilufar, pochi minuti fa, ha pubblicato su Instagram stories un video dove diceva di essere a Cortina d’Ampezzo dove, in questo momento, si trova anche Giordano. Come facciamo a sapere per certo che i due si sono incontrati? Sempre su Instagram, entrambi, pur non mostrandosi insieme hanno postato alcune foto e video con un ragazzo (lo stesso) e all’interno della stessa casa. I due ex protagonisti del Trono Classico, dunque, stanno passando queste ore insieme. Se hanno già chiarito e se la loro crisi possa considerarsi adesso superata definitivamente, ovviamente, non lo possiamo stabilire adesso.

Per saperne di più, dunque, non ci resta che aspettare che siano i diretti interessati a parlare. In fondo, Nilufar in primis (con l’approvazione di Mazzocchi), ha sempre tenuto aggiornati le persone che la seguono. Dobbiamo forse aspettarci presto un post ufficiale (o magari un annuncio in pompa magna su Instagram) dove i due annunciano la fine di questo periodo difficile? Visto come stanno andando le cose, e attenendoci alle loro recenti mosse, è molto probabile che questo accada. Ovviamente, tutti i fan dei Gilufar, non possono che essere contenti degli ultimi aggiornamenti.

Uomini e Donne, Giordano e Nilufar in crisi: dopo la prima lite la decisione di prendersi una pausa

A parlare per prima dei problemi con il fidanzato è stata, diverse settimane fa, la stessa Nilufar Addati. La napoletana, su Instagram stories, aveva confessato di aver litigato con Giordano. I due, almeno stando a quanto da lei raccontato, non si erano lasciati ma avevano deciso di stare un po’ lontani per provare a capire che direzione dovesse prendere la loro relazione.