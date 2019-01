Uomini e Donne, Nilufar confessa: “Io e Giordano abbiamo litigato”

Uomini e Donne, aria di crisi tra Nilufar e Giordano Mazzocchi: “Abbiamo litigato” confessa lei

Le cose non sembrano andare per il meglio tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, reduci dall’esperienza che li ha portati in TV una seconda volta con Temptation Island Vip, pare stiano attraversando una crisi di coppia. A confessare tutto, stamattina, è stata inaspettatamente lei. L’ex tronista ha raccontato di aver litigato con Giordano tramite una serie di video pubblicati su Instagram stories. Prima che i fan potessero saltare a conclusioni affrettate, però, Nilufar ha subito chiarito che lei e Mazzocchi sono ancora una coppia. Una discussione che è degenerata ma che, almeno fino ad ora, non ha spinto i due a chiudere (ma solo a prendersi una breve pausa).

“Non solo solita dire queste cose sui social, perché credo che una parte della relazione debba necessariamente rimanere privata” ha esordito dicendo Nilufar. “Mi trovo però costretta a parlarne perché quando si sente odore di crisi, o altro, si crea un panico ingiustificato” ha poi aggiunto la stessa. In merito alla sua attuale situazione con Giordano, in fine, la Addati ha dichiarato che: “Questa settimana io e Gio abbiamo avuto delle discussioni e litigato un po’ su alcune questioni, ma non per questo non siamo uno coppia. Senza entrare nei dettagli privati, delle motivazioni per cui una qualsiasi coppia può avere delle discussioni e può litigare”.

Uomini e Donne, convivenza rimandata per Giordano e Nilufar: la coppia sta attraversando una breve crisi

Chi nelle scorse settimane era pronto a scommettere sull’imminente convivenza di Giordano e Nilufar oggi dovrà ricredersi. Attenzione però a non fare l’errore di considerare finita la loro storia. “Mi trovo costretta a spiegarvi che stiamo insieme in ogni caso e che è normale avere tre giorni di discussioni per due ragazzi di vent’anni” ha infatti spiegato la Addati. Lei, quindi, si sente ancora la fidanzata di Giordano e, di conseguenza, anche Mazzocchi è da considerarsi ancora il suo fidanzato.