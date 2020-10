Oppini nella bufera e Zorzi va in crisi: la Parietti interviene contro la Elia

Le parole di Oppini al Grande Fratello Vip deludono non poco il pubblico e aumentano i sospetti. Di fronte a questa situazione, Tommaso Zorzi va in crisi e resta senza parole. La Elia si scaglia contro Francesco e sui social interviene la Parietti

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip continuano a regalare colpi di scena. Il loro rapporto è altalenante: sebbene ci sia un grande affetto, sono spesso protagonisti di discussioni. C’è chi, però, è convinto che il primo si sia avvicinato all’influencer per ottenere il favore del pubblico. Tommaso è sicuramente uno dei volti più amati di questa edizione, tanto che è stato eletto più volte dal pubblico come uno dei favoriti. Ed ecco che nel corso della dodicesima puntata, Alfonso Signorini apre il discorso. In particolare, il conduttore manda in onda alcune clip, che riguardano quanto accaduto in settimana nella Casa. In una di queste è possibile vedere Tommaso, Stefania, Maria Teresa e Guenda avere qualche sospetto su Francesco.

In particolare, Oppini stasera dichiara di essere dispiaciuto soprattutto per quanto hanno affermato Maria Teresa e Guenda. Quest’ultima porta avanti il suo pensiero e fa presente che Francesco non si è mai apertamente schierato in Casa. È evidente che si siano creati due gruppi e Oppini sembra non decidersi da quale parte stare. Ma a detta di Guenda, in realtà, il gieffino sarebbe già dalla parte dell’altro gruppo. Signorini manda in onda un altro filmato che vede Oppini fare chiarezza sulle dinamiche del reality. In particolare, Francesco spiega ad Andrea Zelletta, Rosalinda e altri coinquilini che presto tutti loro potrebbero uscire, uno a uno.

Non solo, fa anche notare che tra i favoriti della settimana c’erano 3 del gruppo della stanza blu – Guenda, Tommaso e Stefania – e solo 1 della stanza arancione, ovvero Pierpaolo. In questo modo, vuol far comprendere che il pubblico preferisce di gran lunga chi è fuori dal gruppo della stanza arancione. Pertanto, quando nel corso della scorsa puntata si è schierato dalla parte di Tommaso, l’ha fatto per eliminare l’idea che ci siano due gruppi. Nella serata in questione, però, Oppini aveva dato un altro tipo di spiegazione, ovvero che si sentiva più affine con Zorzi.

Qual è dunque la verità? Sui social il pubblico si dichiara deluso dall’atteggiamento di Oppini, che a detta di molti apparirebbe come un doppiogiochista. A farlo notare ci pensa Antonella Elia: “Sei un gran giocatore, ma non sei furbo. Trovo che tu sia un po’ viscido”. Non solo, l’opinionista si dice convinta del fatto che Oppini abbia baciato Zorzi dopo aver riflettuto: “Pensando che Tommaso sia forte, sei andato da lui a baciarlo”. La Elia si lascia completamente andare con le parole e lo definisce “viscido”. Di fronte a questo termine, interviene subito sui social la madre di Francesco, Alba Parietti:

“Ci sono limiti alle offese. Chi non conosce il significato di ciò che dice non può dare opinioni. Viscido significa schifoso. Il commento della Elia a mio avviso era schifoso e totalmente fuori luogo. Che orrore”.

La Parietti è intervenuta, in questi giorni, anche contro Maria Teresa Ruta. Intanto, Zorzi appare abbastanza deluso dalla situazione e dalle parole di Oppini. “Non mi sembra che sei quello che si vede”, dichiara Tommaso, che ha legato molto con Francesco. Il pubblico non può non notare la sua delusione, nel corso di questa puntata. In effetti, l’influencer ammette di non sapere cosa dire, in quanto rimasto spiazzato dalle affermazioni di Oppini.