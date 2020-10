Oppini stratega con Zorzi? Interviene la Parietti, che attacca la Ruta

Da qualche ora serpeggia sempre più la voce secondo cui Francesco Oppini starebbe fingendo di essere amico di Tommaso Zorzi per strategia. I due sono sempre più uniti al Grande Fratello Vip, va detto che la loro amicizia è nata sin da subito ed è cresciuta giorno dopo giorno. Non con poche difficoltà. Francesco si è affezionato molto a Tommaso ed è tra i pochi che gli stanno accanto quando lui ha dei momenti di buio nella Casa. Zorzi stesso ritiene Oppini un suo amico, e diciamo pure che sarebbe una delle ultime persone che si farebbe prendere in giro.

Da lunedì sera invece qualcuno ha insinuato che Francesco non sia del tutto sincero con Zorzi. Sui social network è ormai guerra tra chi tifa per questa amicizia e chi vorrebbe mettere in guardia Tommaso da Francesco. La scelta di Francesco di schierarsi accanto a Maria Teresa Ruta, pur specificando che lo ha fatto per affinità con alcune persone presenti in quello schieramento e più di tutti con Tommaso, non ha convinto tutti. C’è chi pensa che sia stata una mossa strategica: Oppini avrebbe agito così dopo aver preso atto che il pubblico ama i concorrenti della stanza blu.

Ma questi dubbi non appartengono solo a una parte del pubblico, perché anche nella Casa c’è chi tiene d’occhio il comportamento di Oppini. Sono in particolare Maria Teresa Ruta e Guenda a non avere particolare simpatia verso Francesco. Anche Stefania ha iniziato ad avere dei dubbi nelle ultime ore, ma più per timore che Tommaso rimanga ferito a lungo andare che per altro. Maria Teresa invece sembra pensare proprio che Oppini possa stare accanto a Tommaso solo per strategia. E lo ha ribadito oggi pomeriggio parlando con la Orlando.

Alba Parietti si sarà quindi riferita a loro, e alla Ruta in particolare, intervenendo su Instagram? La mamma di Francesco non è riuscita a rimanere in silenzio e ha deciso di difendere il figlio dalle malelingue. La Parietti è da sempre sostenitrice del legame nato tra Tommaso e Francesco nella Casa, per questo oggi ha deciso di scendere in campo anche per difendere la loro amicizia. Chi vede qualcosa di costruito in questo rapporto, secondo lei, è perché non conosce Francesco, che in amicizia sarebbe molto leale.

Poi ha specificato che le sue parole non sono rivolte a chi scrive sui social, definiti da lei “odiatori da tastiera”, ma sono dirette proprio a chi ne parla al Gf Vip 5. Secondo Alba questi concorrenti starebbero facendo delle “striscianti insinuazioni dentro la Casa”. Dal suo punto di vista, chi dubita lo fa per due motivi:

“La prima è la malignità fine a screditare la lealtà di Francesco e questo è davvero una cattiveria perché è uno che non ha mai voluto usare la popolarità della propria madre, figuriamoci di un amico. Secondo perché chi è abituato a mettere in scena teatrini a qualsiasi prezzo, probabilmente crede che tutti siano fatti come lui o meglio lei”.

Gli indizi portano tutti a Maria Teresa Ruta, che nel pomeriggio ha detto a Stefania che Francesco dovrebbe parlare meno dei suoi genitori e puntare più su sé stesso. Anche se Oppini raramente parla come “figlio di”, come è stato fatto notare sui social. La Parietti poi ha fatto capire che Francesco non ha mai voluto sfruttare il fatto di essere figlio d’arte. Infine ha scritto qualcosa sull’amicizia con Tommaso, non senza attaccare di nuovo Maria Teresa e Guenda:

“Io amo la loro amicizia perché sono due intelligenze e sensibilità diverse ma molto simili. Così come mi piacciono e piacciono anche a lui molti ragazzi e ragazze della Casa, perché sa capire leggere dentro e ascoltare. […] Un saluto al duo siam siamesi siam e molto ci assomigliam… che il venditore ha già individuato e senza il mio aiuto”.

Qualcuno sui social ha pensato che il riferimento al duo potesse essere a Maria Teresa e Stefania, e può anche darsi. In realtà però la Parietti ha detto che suo figlio ha già individuato questo duo e Francesco non ha grossi problemi con Stefania, anzi. Li ha invece, e da sempre, con mamma e figlia.