GF Vip 6 ventitreesima puntata: eliminato, nominati e ritorni

La ventitreesima puntata del Grande Fratello Vip 6 è cominciata col botto: Signorini ha mostrato le foto di Delia Duran con un altro uomo! Cosa c’è dietro e come ha reagito Alex Belli? Per tutto questo il pubblico ha dovuto aspettare un po’. Tornati in studio dalla pubblicità, infatti, il conduttore ha dato inizio alla puntata di lunedì 29 novembre 2021 parlando dell’attore e del bacio con Soleil durante la Turandot. Alex si è subito giustificato dicendo che si è trattato di un bacio d’opera, ma prima di tutto Alfonso ha mandato in onda un riassunto della Turandot portata in scena dai Vipponi.

Subito dopo, però, Signorini ha mandato in onda una clip degli ultimi giorni di Alex e Soleil dopo l’incontro surreale con Delia. Il conduttore ha immediatamente messo in chiaro le cose dicendo che quel bacio non era affatto scenico, ma un vero bacio passionale. Ha insomma anticipato la giustificazione che avrebbe usato l’attore, mostrando anche un bacio della Turandot al teatro. Quindi ha mostrato ai concorrenti i commenti sia dentro sia fuori la Casa. Soleil ha specificato che avevano preparato in modo diverso quel bacio e che poi si sono calati nella parte così bene da lasciarsi andare. Così Katia Ricciarelli sul bacio di Alex e Soleil: “Lui voleva continuare, fino in fondo”.

Lulù e Clarissa hanno scoperto cosa pensano di loro gli altri concorrenti, con dei giudizi anche pesanti della Ricciarelli su Lulù. I più giovani si stanno ribellando agli adulti della Casa, è in corso insomma una guerra generazionale al GF Vip 6. Le ragazze non sembrano più tollerare i rimproveri di Katia, che come sempre ha preso male la critica. Si è acceso lo scontro tra le tre sorelle e il soprano che ha travolto tutto il salotto. Dopo questo momento, Valeria Marini è tornata al GF Vip, ancora una volta.

Ad accogliere Valeriona in salotto c’era Francesca Cipriani, con cui ci sono stati attriti in passato, ben sviscerati nei salotti televisivi nel corso del tempo. Stasera ci sono stati solo sorrisi fra loro, si vedrà nei prossimi giorni. Soleil e Miriana Trevisan si sono trovate faccia a faccia in Super Led dopo lo scontro dei giorni scorsi. Adriana Volpe si è scagliata contro Soleil per le parole sulla menopausa, mentre Sonia Bruganelli ha difeso – a spada tratta, come sempre – la Sorge.

Alex ha visto le foto di Delia con un altro, ma non ha reagito così male lasciando dubbioso Signorini. Giucas Casella si è ritrovato davanti alla Contessa De Blanck dopo la rivelazione sul loro passato. La Contessa non l’ha presa affatto bene e ha smentito tutto: “Non ti ho mai dato un bacio nella mia vita”. Giucas è certo: “Forse hai perso la memoria”, e ha parlato di quando hanno fatto il reality Il Ristorante. Dopo questo siparietto, in cui è stata tirata in ballo anche Tina Cipollari, le Selassié hanno ricevuto una sorpresa: la visita di un loro cugino.

Lulù si è barricata in bagno (c’è stato un provvedimento del GF poi) dopo essere rimasta sola al televoto con la sorella Clarissa e non ne voleva sapere di uscire. Signorini ha visto nero ed è andato avanti senza Lulù, che poi ha raggiunto le sorelle. L’eliminata della ventitreesima puntata del GF Vip 6 è Clarissa. Queste le percentuali del televoto: Soleil 31%, Manila 20%, Carmen 18%, Lulù 16%, Clarissa 15%. Giacomo Urtis è tornato nella Casa e Signorini ha confermato che parteciperà come concorrente unico con la Marini. Più tardi ha fatto il suo ingresso anche Biagio D’Anelli.

Anche stasera ci sono stati immuni votati dalla Casa: Katia, Manuel e Manila. Adriana ha reso immune Miriana, mentre Sonia ha dato la sua immunità a Davide. I nominabili hanno fatto le nomination con le carte in Super Led, gli immuni invece in confessionale. I nominati della puntata sono Lulù, Gianmaria, Patrizia e Jessica. Queste le nomination nel dettaglio: