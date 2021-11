GF Vip, Lulù si barrica in bagno in diretta: figuraccia, ira di Signorini

Lulù Selassié si è chiusa in bagno al GF Vip 6 dopo aver scoperto di essere a rischio con la sorella Clarissa. Il televoto di stasera era a eliminazione e c’erano ben cinque Vipponi a rischio. Come sempre, Alfonso Signorini ha salvato una Vippona per volta fino ad arrivare al verdetto con due concorrenti. Ebbene, quando Alfonso ha fatto i nome di Manila Nazzaro come terza salva, Lulù e Clarissa sono rimaste a rischio ed era chiaro che una delle due sarebbe uscita. Lulù è corsa in bagno e si è chiusa dentro, iniziando a piangere. Nel frattempo però il conduttore aveva pronta una sorpresa per le tre sorelle, così le ha chiamate a rapporto.

Qualcuno si è accorto che Lulù stava piangendo in bagno e appena la notizia si è diffusa, Clarissa è andata da lei. Anche altre Vippone hanno provato a calmare Lulù, ma non c’era verso. La principessa ha iniziato a urlare parolacce, non contenendosi in alcun modo. Non era d’accordo con l’esito del televoto perché non voleva stare senza una sua sorella, sia nella Casa sia fuori. Tra lacrime e parolacce che volavano, Lulù ha pure detto che non le importava nulla della sorpresa e che voleva andarsene a casa sua. Vista la situazione, Signorini si è infuriato con Lulù:

“Dovete riferire a Lulù che io certe espressioni in questo programma non le accetto. Lulù si sta rivelando una grande maleducata, non si reagisce così in questa maniera strafottente. Per quale ragione? Non accetta una nomination? E questa è maturità? Io non fermo il programma per Lulù. Se non gliene frega della sorpresa che abbiamo preparato anche per lei, allora a noi non frega nulla di Lulù e delle sue bizze”

Quindi ha invitato Clarissa e Jessica a recarsi in Love Boat per andare avanti con la puntata. Appena le due sono giunte nella stanza speciale, il conduttore ha aggiunto: “Vostra sorella ha esagerato e sta esagerando. Io sono senza parole”. Le due Selassié erano evidentemente in difficoltà e non sapevano come comportarsi. Non potevano di certo giustificare Lulù, che anche stasera ha fatto una figuraccia al GF Vip. Non è la prima volta che ha atteggiamenti di strafottenza e maleducati, per questo il conduttore non ci ha visto più. Poco dopo, però, Lulù è uscita dal bagno e ha cambiato tono quando è arrivata nella Love Boat. Si era calmata e ha spiegato il suo punto di vista:

“A me dispiace, noi non eravamo contente di essere divise. Io senza le mie sorelle non posso stare. Appena ci hanno diviso ci hanno subito nominate. Io non posso stare senza le mie sorelle. Io me ne dovrei andare e non hanno mai parlato di noi”

Anche stavolta Signorini ha rimproverato Lulù, dicendole che deve essere più matura e accettare il corso degli eventi. Non è accettabile che durante una diretta si sia barricata in bagno e abbia avuto un atteggiamento impertinente. Poi la puntata è andata avanti, Lulù si è salvata e ha anche incontrato il cugino, con le sue sorelle prima che Clarissa venisse eliminata.