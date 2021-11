GF Vip, Alex e Soleil si baciano ancora: solo scena? “Era vero”, i commenti

Il nuovo bacio di Alex e Soleil al GF Vip per la Turandot ha riacceso il gossip, fuori e dentro la Casa. Pare quasi che abbiano ricevuto il benestare di Delia Duran, vista l’intensità con cui hanno portato in scena quel bacio. Perché di scena si trattava, anche se per molti il bacio era del tutto vero. Pochi sembrano disposti a credere che i due abbiano recitato, molti invece pensano che abbiano approfittato dei ruoli e del bacio in scena per baciarsi davvero. Un po’ come era successo la prima volta, insomma, quando Alex ha improvvisato una lezione di recitazione per Sophie e Soleil.

Stavolta però le circostanze erano diverse, sia perché Delia ha fatto sapere di non gradire molto questi comportamenti sia perché entrambi si sono lamentati di questo triangolo ma sembrano fare di tutto per alimentarlo. Proprio di questo si sono lamentati i fan del Grande Fratello Vip 6 su Twitter, anche quelli della Sorge. I testimoni del bacio di Alex e Soleil nella Turandot comunque sono pronti a giurare che non fosse affatto finto, ma verissimo. Quando i due sono stati chiamati in confessionale, infatti, Katia Ricciarelli ha esclamato: “Controllate il bacio che era vero eh”.

“Era molto vero, lo abbiamo visto. Limone proprio”, le ha fatto subito eco Sophie in cucina. Carmen ha ironizzato: “Con la chimica d’opera”. Su Twitter si leggono anche altre testimonianza relative al momento. La stessa Katia ha detto ad Alex che è stato un bel bacio, ma così avrà di nuovo guai in puntata con Delia. Manila Nazzaro invece ha detto che se lo avesse fatto lei il compagno Lorenzo sarebbe andato a bussare alla porta dopo due secondi per lasciarla. E Aldo Montano ha concordato.

Bacio tra Alex e Soleil nella Turandot del GF Vip: i commenti del Web

Belli non ha mai fatto mistero di avere delle regole di vita e di coppia tutte sue, per cui non si aspetta che il suo comportamento sia condiviso da altri. Certo è che se neanche sua moglie lo condivide, allora qualche domanda dovrebbe farsela: questa è l’opinione del pubblico, in sintesi. Anche sui social hanno commentato molto il bacio della Turandot tra Soleil e Alex Belli. Tutti concordano su un punto: il bacio era vero.

Innanzi tutto c’è stata molta ironia, tra chi ha parlato di bacio altruistico e chi di “bacio cinematografico durante un momento di chimica artistica”. Per qualcuno non è stato un bacio artistico ma molto passionale e non hanno mancato di ricordare a Soleil: “O stai facendo il suo gioco a farti manipolare o sei innamorata. Hai tanti fan ma se continui rischi di diventare impopolare”. Molti utenti hanno scritto che questo bacio è stato più passionale di quello tra Alex e Delia di venerdì sera.

La stessa Sorge poche ore prima si era lamentata di essere protagonista solo per questo presunto triangolo, manifestando la volontà di abbandonare a dicembre. Ma è su questo punto che battono tutti: se non ti sta bene una cosa, perché renderti partecipe? Con questo bacio, dato in questo modo, è chiaro che il gossip su Alex e Soleil non è finito con l’incontro a tre con Delia.

Alcuni fan di Soleil hanno continuato a difenderla e a dare tutte le colpe ad Alex. Qualcuno infatti ha scritto che l’attore non si preoccupi di salvaguardare la Sorge e che sia solo egoista, e non capiscono gli attacchi a Soleil per un bacio di scena. Ci ha pensato qualcuno a spiegare perché:

“Grande piaga le fan di Soleil che non si rendono conto che il problema non è il bacio cinematografico ma il fatto che sia l’ennesimo gesto ambiguo che alimenta un triangolo pietoso di cui lei stessa si è lamentata, dinamica per la quale spesso ha giudicato gli altri”