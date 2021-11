Grande Fratello Vip, Soleil abbandona: “Ecco quando esco dal reality”

Colpo di scena al Grande Fratello Vip. Soleil Sorge, una delle protagoniste della sesta edizione del programma, ha annunciato che lascerà presto il programma. Il motivo? L’ex concorrente di Isola dei Famosi e Pechino Express è stanca delle dinamiche che si sono venute a creare all’interno del reality show. Nello specifico l’influencer è stufa del teatrino che si è venuto a creare tra lei, Alex Belli e la moglie Delia Duran.

Parlando proprio con l’ex attore di Centovetrine Soleil Sorge si è dichiarata scocciata dei giochetti montati dagli autori ai suoi danni. A detta dell’italo-americana non è venuta fuori la sua vera personalità e si è parlato di lei solo ed esclusivamente in merito al legame che ha instaurato con Alex Belli.

Soleil Sorge è stata chiara:

“Pensavo in Mistery di parlare di qualcosa di interessante di mio, invece no. Sono due mesi che sono qua. Cosa devo starci a fare? Io sicuramente il 13 esco di qui. Perché non ha senso stare qua dentro per i triangoli”

L’ex fidanzata di Luca Onestini e Jeremias Rodriguez ha dunque deciso di mollare il Grande Fratello Vip quando non ci saranno più penali da scontare. Il format è stato allungato da Mediaset fino a marzo per via dei buoni ascolti ma i concorrenti che sono entrati a settembre nella Casa più spiata d’Italia potranno andare via a dicembre, mese inizialmente previsto per la finale, senza alcun problema.

Lo scorso anno a prendere questa decisione sono stati Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, che non volevano trascorrere le festività natalizie lontane dai propri cari. Quest’anno, molto probabilmente, sarà il turno di Soleil Sorge ma anche di Aldo Montano, Francesca Cipriani, Manuel Bortuzzo, Giucas Casella.

Al momento, però, nessun concorrente ha confermato il suo addio ufficiale al GF Vip. Sicuramente Alfonso Signorini proverà fino all’ultimo a far cambiare idea ai suoi Vipponi, come fatto lo scorso anno con l’ex moglie di Flavio Briatore e il figlio di Alba Parietti.

Intanto nuovi concorrenti stanno per entrare in gioco. Dopo Maria Monsè e Patrizia Pellegrino varcheranno la porta rossa: Valeria Marini, Giacomo Urtis, Nathaly Caldonazzo, Vera Gemma, Biagio D’Anelli e Filippo Giordano.