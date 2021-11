GF Vip: Belli-Delia-Soleil confronto surreale, la sintesi di Signorini dice tutto

Delia Duran è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 6 per avere il suo confronto con Alex Belli, faccia a faccia. Inizialmente ha parlato con Soleil Sorge, ma solo per salutarla. Infatti, il suo obbiettivo è unicamente quello di confrontarsi con suo marito. Il tutto continua comunque ad apprire come una soap opera recitata decisamente male. Quando è avvenuto il confronto, la situazione è peggiorata e Alfonso Signorini non li ha risparmiati dalle battute ironiche.

Di fronte all’attore, Delia ha ammesso di essere approdata nella Casa per due motivazioni: oltre al fatto che il 26 è un giorno speciale, in quanto cinque mesi fa si sono scambiati le promesse del matrimonio, ora vuole ricevere delle spiegazioni.

“Sei un grande artista, sei una persona altruista, generosa, affettuosa. Però sappi che io sono fuori, che hai una compagna fuori, a cui hai promesso rispetto, amore, fedeltà. Non ci sono stati grandi cambiamenti”

Queste le prime parole della Duran, che ha fatto notare ad Alex che l’atteggiamento tenuto con Soleil fuori dalla Casa “è visto malissimo”. Per tale motivo, lei soffre e ha sofferto. Ha cercato di farglielo capire in tutti i modi, ma non è riuscita a fargli arrivare la sua delusione. “Stai tranquilla, fidati, non c’è assolutamente niente. Lo so che queste immagini sono forti… Guardami negli occhi”, così Belli ha cercato di risolvere la situazione. Le ha chiesto scusa e si è detto dispiaciuto per tutto.

Delia al GF Vip ha poi ribadito di fidarsi di Alex, ma tutto questo per lei non è bello. Tutto questo, però, continua a non convincere la maggior parte del pubblico, che si lascia andare a commenti a dir poco negativi sul trio Alex-Delia-Soleil. In particolare, i telespettatori credono che i primi due stiano recitando un copione, ma molto male.

“Non sapete recitare”, “Gesù mio cosa stiamo guardando”, “Ed è subito Centovetrine”, “Dai su è palesemente tutto finto”, “Sono un misto dall’imbarazzo allo scoppiare a ridere”, “Ma che pagliacci sti due, anzi tre” e ancora “Che pagliacciata”. Questi sono solo alcuni dei tanti commenti che si leggono sui social durante l’atteso confronto Belli-Duran.

Ed ecco che si è unita alla coppia l’altra protagonista, Soleil. A questo punto, tra la Sorge e Delia c’è stato un abbraccio, che per molti è risultato imbarazzante. Fino alla settimana scorsa, si sono scontrate in studio, tra insulti e dure accuse. Ora, invece, tutto è cambiato magicamente e in modo improvviso.

Soleil e Delia si sono sorrise a vicenda, scambiandosi anche qualche battuta. La scena, chiaramente, non ha convinto il pubblico. Il massaggio bollente che Alex ha riservato alla Sorge e molti altri momenti passionali avrebbe dovuto, a detta di molti, portare la Duran a scontrarsi duramente con entrambi. Ma questo non è successo.

“La bionda e la mora”, ha addirittura ironizzato Delia, guardando Alex tra lei e Soleil. Sonia Bruganelli ha detto la sua dallo studio ed è apparsa perplessa. La moglie di Paolo Bonolis ha fatto notare che ciò che ha visto la Duran è stato molto forte e, dunque, Belli non può girarci intorno, parlando di amore: “Mi sembra un po’ circonvenzione, dai”.

Adriana Volpe non è stata da meno e ha ammesso di aver trovato il tutto “un po’ troppo sopra le righe”. Signorini, dopo aver ironizzato sul “massaggio altruistico” di Alex, ha scelto di mostrare il suo punto di vista. Sembra che neanche Alfonso creda più a ciò che sta accadendo con questo triangolo: “Una roba che Lory Del Santo ci scriverebbe sei film”. Il conduttore ha fatto un breve riassunto, di ciò che i telespettatori pensano da tempo.

Belli ha dovuto lasciare andare via Delia ed è arrivato il bacio passionale di fronte alla porta rossa. Durante il loro confronto, l’attore ci ha tenuto a spiegare cosa rappresenta per lui tutto questo. “Tu devi sempre pensare che noi siamo più forti. Il GF è un reality. Abbiamo bisogno di creare amicizie, alleanze”, ha affermato. Ha poi mostrato la stanza dove dorme con Soleil, dichiarando: “Questa è la stanza dei circensi”.