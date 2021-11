GF Vip, Alex Belli e Soleil: scena bollente. E Delia è “pronta alla vendetta”

Alex Belli e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 6 continuano ad attirare l’attenzione del pubblico e non solo. L’amicizia nata tra le quattro mura della Casa più spiata d’Italia sta generando non poco scalpore. Ora a generare polemiche è il massaggio super bollente che l’attore ha riservato all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Delia Duran è più volte intervenuta per fare in modo che questa particolare amicizia finisse. Ma non è riuscita nel suo intento, anzi ha alimentato i sospetti sul complotto.

La stessa Soleil ha iniziato a pensare che Belli stesse approfittando del loro rapporto, insieme a Delia, per portare avanti un piano ben preciso. L’attore si è sempre difeso, affermando di non aver fatto alcun accordo prima di entra nella Casa di Cinecittà. Sebbene abbia cercato più volte di portare avanti la sua verità, sono davvero tantissimi coloro che non credono a una sola parola che esca dalla bocca di Alex. Ora Delia Duran è pronta a varcare la porta rossa per avere un confronto faccia a faccia con il marito.

Sembra che sia pronta a mettere in atto una vendetta, soprattutto dopo aver assistito al massaggio, definito da molti “a luci rosse”, che Belli ha fatto a Soleil. Il video di questo momento bollente sta facendo il giro del web e non poteva di certo passare inosservato agli occhi di Delia, che avrebbe appunto visto tutto. Il profilo Agent Beast, su Twitter, svela una piccola anticipazione su ciò che farà la Duran dopo aver assistito a questa scena.

Arriverà la resa dei conti tra Delia e Alex, pare stasera nel corso della nuova puntata del GF Vip 6. Secondo quanto si legge, il compito della Duran sarà quello di “prendersi una vendetta” nei confronti di Belli! Per raggiungere questo obbiettivo, dovrà far salire alla luce “alcune bugie e contraddizioni del suo compagno”.

Dunque, il pubblico di Canale 5 deve attendere un altro ‘super show’ di Delia. I precedenti non sono stati per nulla apprezzati e c’è chi l’ha criticata, facendo notare che non ha saputo neppure recitare bene il presunto copione. Alex più volte ha palesato il desiderio di avere un secondo confronto con la sua amata, facendo un passo indietro negli ultimi giorni.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini lo accontenterà, ma sembra proprio che per lui non sarà per nulla piacevole. Non resta ora che attendere per scoprire come la Duran metterà in atto questa vendetta nei confronti di Belli!