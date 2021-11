GF Vip Alex Belli, ira nella notte su Adriana Volpe: le reazioni della Casa

L’attore non è riuscito a trattenere la sua rabbia contro l’opinionista, che ieri non le ha mandate a dire: intanto, mentre Guenda Goria interviene, Soleil Sorge ammette di avere non pochi sospetti

Alex Belli dopo la diretta della puntata di ieri del Grande Fratello Vip 6 si è lasciato andare a un duro sfogo contro Adriana Volpe. L’opinionista non è convinta di ciò che sta attualmente accadendo nella dinamica che vede protagonisti l’attore, Delia Duran e Soleil Sorge. Ma soprattutto ha più volte sottolineato il fatto che il gieffino non sarebbe realmente sposato. A detta della Volpe, la loro sarebbe stata solo una semplice promessa di matrimonio e non delle nozze vere e proprie.

Nonostante ciò, insieme a Sonia Bruganelli, ha deciso comunque di dare l’immunità a Belli, generando malumore sul web. A ribellarsi non sono solo i telespettatori, ma anche lo stesso Alex. Ebbene il concorrente è davvero furioso per le insinuazioni fatte da Adriana sul suo matrimonio con Delia. In particolare, il gieffino crede che dovrebbe essere ‘giudicato’ in base al gioco e non alla sua vita privata, parlando con i suoi compagni d’avventura. Si sfoga con Davide Silvestri, mostrando tutta la sua ira contro Adriana Volpe.

“Di che ca..o stiamo parlando? Ma ripigliati. Ripigliati. Non puoi ledere il mio amore. Questo non è più il mio gioco. Se si continua così io mollo, non ci sto”

L’amico cerca di riprenderlo e gli consiglia di dire le cose in modo diverso, andando magari in confessionale e utilizzando un tono più pacato. Sia Davide che Gianmaria Antinolfi hanno dato ragione a Belli, comprendendo la sua ira. I due concorrenti non hanno trovato giusto il fatto che l’opinionista abbia cercato di mettere in dubbio la sua storia d’amore con Delia: “Si, hai ragione su questa cosa. Ok la soap, ma sulle altre cose no”. In Casa molti hanno mostrato dubbi circa quanto sta accadendo, soprattutto dopo il confronto avvenuto tra Soleil e Delia la scorsa settimana.

Quasi tutti parlano di una soap opera recitata male. Sebbene questo sia il pensiero generale, l’attacco di Adriana pare sia stato giudicato troppo duro e forte. La Volpe ieri non ha risparmiato Belli e sono tanti i telespettatori che hanno applaudito ai suoi interventi. L’opinionista ha anche fatto qualche insinuazione sul fatto che Alex e Delia si siano sposati tre mesi prima di approdare al GF Vip. Non solo, ha fatto nuovamente presente che la Duran ha preferito, la scorsa settimana, avere un confronto con Soleil, anziché con suo marito.

L’attore nella notte non si è trattenuto ed è scoppiato: “Delia non ha bisogno di guadagnare soldi. Quindi non le serve venire al GF Vip”. Detto ciò, ha ribadito che prima di iniziare questa esperienza si erano detti che non avrebbero mai fatto delle scenate di gelosia. A intervenite sulla questione ci ha pensato, nelle ultime ore, anche Guenda Goria.

Il suo fidanzato e promesso sposo, Mirko Gancitano, ha avuto un confronto con Belli proprio nella serata di ieri. Ora la figlia di Maria Teresa Ruta ci ha tenuto a prendere le difese dell’attore.

“Ho sempre apprezzato Adriana ma mi è dispiaciuto questo mettere in dubbio in toto la realtà di un concorrente fuori dalla casa. Alex è sicuramente teatrale ma non è un uomo falso. È un uomo carismatico, generoso e pieno di iniziative”

Guenda, presente alla cerimonia di Alex e Delia, ha ammesso che è stato “un momento autentico ed emozionante che non aveva niente a che fare con un reality”. Per la figlia di Amedeo Goria è giusto dare il proprio giudizio sul comportamento di un concorrente, ma non “mettere in dubbio i suoi sentimenti e i suoi valori”.

A detta sua, sarebbe tutto “eccessivo e privo di sensibilità”. Anche Soleil Sorge si è lasciata andare a uno sfogo. Sicuramente ha dato ragione ad Alex per il fastidio provato a causa delle parole della Volpe, ma non è più così convinta di potersi fidare. Confrontandosi direttamente con lui, ha palesato i suoi numerosi dubbi su ciò che sta accadendo.

Soleil teme che Alex e Delia si siano accordati prima ancora dell’inizio del reality. “C’è qualcosa che non quadra oppure mi hai preso per il c..o tutto il tempo”, ha affermato la Sorge. La gieffina crede che in effetti l’attore potrebbe aver strumentalizzato la loro amicizia per fare questo genere di teatrini e farsi così notare insieme a Delia.

Ha ammesso di non fidarsi completamente di lui, per poi far notare: “Forse credevate di non farvi sgamare perché siete bravi attori”. Nonostante tutto, Soleil ha confermato il bene che nutre nei confronti di Belli.