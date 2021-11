Alex Belli davanti alle foto di Delia Duran con un altro: come avrà reagito? Alfonso Signorini ha preparato un bel trappolone per il bell’attore, o almeno così pensava. Dopo i suoi atteggiamenti fraintendibili e fin troppo affettuosi con Soleil Sorge, Alex ha dovuto vedere lo stesso comportamento della moglie. Si è dimostrato, però, a suo modo coerente. Alex ha sempre parlato di amicizia e basta con Soleil, ma anche Delia è apparsa in foto con un amico. L’uomo nelle foto con Delia Duran è Simone Bonaccorsi, modello che ha partecipato a un’edizione Vip di Temptation Island.

E ancor prima che lui vedesse le foto, sui social hanno iniziato a circolare le foto di Alex Belli e Simone Bonaccorsi insieme. I due infatti pare siano amici, ma Signorini non sembrava disposto ad accettare questa giustificazione dall’attore. Lo ha chiamato in Super Led e ha mandato Soleil Sorge in Mystery Room. Proprio Soleil è stata la prima a vedere le foto di Delia e Simone Bonaccorsi a Torino. Alfonso ha spiegato che le immagini risalgono a una sfilata di sposi e nel backstage il fotografo ha immortalato i due. Lei ha commentato così:

“Se fosse quello che sembrano mi spezzerebbe il cuore per Alex, lo trovo brutto come momento. Ma vedo che sono scattate in un camerino, sapevano che c’era un fotografo. Sono immagini rubate? Sono amici?”

Signorini ha chiarito nel frattempo che Simone è un amico di Delia e Alex e che le foto non sono state concordate con i diretti interessati. Lui ha intitolato il servizio che uscirà su Chi mercoledì “La vendetta”. Soleil spera non sia una vendetta perché altrimenti sarebbe ridicola, non trova che sia un momento così intimo e che potrebbe essere un momento tra amici, visto che si trovano in un camerino. “Credo che i diretti interessati debbano parlare di questa cosa”, ha aggiunto infine.

Prima di collegarsi con Belli, Signorini ha commentato le foto con le due opinioniste. Per Sonia Bruganelli Soleil si starebbe seriamente innamorando di Alex. Adriana Volpe ha fatto un’osservazione: le foto di Delia e Bonaccorsi se sono state scattate sabato sera, come spiegato dal giornalista, allora non sarebbe una vendetta per il bacio durante la Turandot. A questo punto Signorini ha mostrato le foto ad Alex, dopo aver spiegato la situazione. L’attore ha subito sorriso e ha commentato così: “No, ma è Simo, Alfo”.

Quindi Alex ha spiegato che Simone è un suo amico e che è fidanzato, ma Samy ha preso la parola per aggiornare Alex dicendogli che in realtà Bonaccorsi si è lasciato di recente. Belli ha aggiunto: “Non cado in questa cosa. So benissimo che, al di là delle immagini, so che c’è amicizia. C’era prima e c’è adesso”. Per Signorini questo modo di interpretare le amicizie sfocia a volte in qualcosa di fuori luogo e ha posto l’accento sullo sguardo di Delia verso Simone. Ha chiesto un primo piano sui loro sguardi: “Due amici non si guardano così, a casa mia. io non ci casco in questo argomento. O siete una coppia libera, e complimenti”.

Alex Belli ha chiarito di non essere una coppia aperta con Delia Duran. Tuttavia ha insistito nel dire che conoscendo sia la Duran sia Simone sa bene che il rapporto tra loro è quello che si vede nelle foto. “Non difenderei la mia amicizia con Soleil se adesso andassi contro queste foto”, ha aggiunto. Per Alex insomma non c’era nulla di male e, stando a ciò che ha detto, il rapporto tra Delia e Simone è questo. “Capisco che sia difficile e che il pubblico faccia fatica a capire”, ha spiegato Alex parlando dei rapporti di amicizia con Soleil e con Bonaccorsi. “Non posso andar contro questa cosa qui”, ha terminato Belli.

A questo punto, Signorini ha mostrato ad Alex il messaggio di Delia dopo il bacio con Soleil. Quindi ha chiesto: “Se vi conoscete così bene, perché Delia rimane senza parole?”. Belli non ha saputo dare una risposta a questa domanda. Il conduttore del Grande Fratello Vip 6 ha insistito sul rapporto di amicizia tra Alex e Soleil così come di Delia con Simone Bonaccorsi, facendogli capire che per la maggior parte delle persone è fraintendibile. Alex dice di non essere trattenuto nel rapporto con Soleil. “Non c’è sessualità perché siete sotto le telecamere”, ha provocato Signorini. “Tu pensi che una telecamera possa fermarmi?”, ha ribattuto Alex.