Delia Duran sbotta dopo il bacio di Alex e Soleil, Guenda condanna l’amico

La Turandot ha dato modo ai due Vipponi di mettere in scena la loro chimica non più artistica ma d’opera, dopo l’incontro con la moglie

Il bacio di Alex e Soleil nella Turandot del GF Vip non poteva passare inosservato e infatti così è successo. A sorprendere ancor di più il pubblico, e non solo, è il fatto che questo gesto sia arrivato a distanza di circa 24 ore dall’incontro con Delia Duran. Quest’ultima ha fatto la quarantena per entrare nella Casa e avere un confronto occhi negli occhi con l’attore, ma pare non sia servito a molto. I toni si erano abbassati rispetto al primo confronto tra Delia e Soleil e magari per questo Alex si è sentito libero di recitare in quel modo la Turandot, senza limiti.

In realtà quello tra Alex e Soleil sembrava un vero bacio, non solo scena. Loro parleranno di sicuro di recitazione, spiegheranno che stavano solo recitando un ruolo e che era tutta scena. Peccato che chi li ha visti da casa non sia della stessa idea. Anzi, ciò che è arrivato al pubblico è che Alex e Soleil abbiano approfittato della Turandot per lasciarsi andare. A quanto pare anche Delia non ha preso benissimo ciò che ha visto, sebbene pare si sia convinta che il suo rapporto con Belli non sia in pericolo. Crede all’amicizia con Soleil, ma si aspetta più rispetto così oggi su Instagram ha scritto: “Dopo questo weekend sono rimasta davvero senza parole! No comment”.

Alfonso Signorini ha anticipato che stasera Delia si vendicherà di Alex, per cui il triangolo non è ancora finito. Nel frattempo ci ha pensato Guenda Goria a fare i commenti che la Duran non è riuscita a fare. L’ex gieffina conosce molto bene la coppia, è la futura sposa del migliore amico di Alex, ovvero Mirko Gancitano, e quindi sta vivendo Delia nei suoi continui cambi d’umore a causa di Alex e Soleil. Guenda ha risposto a una domanda su Instagram e ha espresso il suo pensiero sul bacio nella Turandot. Guenda ha scritto che dopo 24 ore dall’incontro con Delia, che lo aveva quasi pregato di fare meno, lui ha continuato come se nulla fosse. Lei non riesce a capacitarsi del comportamento di Alex:

“Io vivo Delia e i suoi sbalzi d’umore. Le sue crisi e la sua confusione. Finge forza ma è destabilizzata. Trovo non stia proteggendo la donna che ama. Tra attrazione artistica e coccole nel letto in piena notte non so che dire. Capisco che voglia sentirsi libero ma sono curiosa di sapere come reagirebbe se lei facesse lo stesso”

Delia ha condiviso tra le sue stories il messaggio di Guenda su Alex e Soleil, lasciando capire di essere d’accordo con lei.