GF Vip, Giucas Casella e De Blanck: lui tradì Valeria? Patrizia reagisce

By

Il concorrente stupisce tutti con il racconto dell’ennesimo flirt del passato, ma questa volta scatena la reazione della contessa, pronta a raggiungerlo in Casa per raccontare la sua verità

Negli scorsi giorni, Giucas Casella al GF Vip 6 ha fatto una confessione su Patrizia De Blanck. Il concorrente, trovatosi a parlare e scherzare con Manila Nazzaro, ha ammesso di avere avuto un flirt con la contessa. In particolare, ha fatto sapere che andava spesso a trovarlo a casa, in passato. Ed ecco che, stasera, Alfonso Signorini ha deciso di mandare in onda la clip, parlandone direttamente con Giucas e con Katia Ricciarelli. Il padrone di casa ha fatto poi la domanda diretta al concorrente, che sembra aver cercato di girarci intorno.

Casella ci ha girato un po’ intorno, fino a quando ha affermato di essere fidanzato da ben 40 anni con la sua Valeria, per cui nutre amore. Alfonso non è riuscito a trattenersi di fronte a questa affermazione e si è lasciato andare a delle grosse risate. Detto ciò, il conduttore ha rivelato di aver capito tutto con la frase pronunciata da Giucas. Da questo momento, in molti hanno ipotizzato che il paragnosta abbia tradito la sua compagna Valeria proprio la De Blanck.

Giucas ha precisato che Patrizia andava a trovarlo perché “avevano un’amicizia particolare”. Ha anche fatto presente che lui e Valeria non sono sposati, ma sono una coppia da 40 anni. L’ha definita una persona intelligente, tranquilla e serena di fronte ai suoi compagni d’avventura. Ma non dormono insieme. Lo stesso Casella ha risposto alla curiosità di Signorini, confessando di non riuscire a dormire con nessuno.

Si è rifiutato di dormire insieme a Maria Monsé nella Casa del GF Vip, in quanto non riesce a condividere il letto con altre persone, neppure con la sua compagna. Chiuso il collegamento con i gieffini, Signorini ha deciso di fare un chiaro invito per Patrizia: se avesse intenzione di dire la sua su ciò che ha dichiarato Giucas riguardante il loro presunto flirt, sarebbe la benvenuta.

Lo scorso anno, la De Blanck ha preso parte al reality show e sembra che ora sia pronta a farci ritorno, come ospite. Lei stessa, attraverso il suo account di Instagram, rivela di voler accettare l’invito del conduttore. “Una storia con Giucas Casella? Presto andrò al GF Vip e racconterò la verità”, queste le parole usate da Patrizia sulle Stories.

Dunque, molto presto, il pubblico di Canale 5 avrà modo di rivedere la contessa nella Casa di Cinecittà per dire ciò che accadde davvero tra lei e Giucas in passato. Non resta che attendere!