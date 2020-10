Stasera 19 ottobre 2020 nuova puntata del Grande Fratello Vip 5: le anticipazioni hanno annunciato un nuovo confronto con Franceska Pepe! A quanto pare non è ancora finita tra l’ex concorrente e chi è ancora nella Casa. Ci sarà un nuovo confronto, ma non è chiaro con chi. Sarà una puntata da non perdere, comunque, anche per l’eliminato di stasera. Il pronostico? Da ciò che si legge sui social e dai televoti precedenti, a lasciare la Casa stasera dovrebbe essere Matilde Brandi. La ballerina è stata la meno salvata anche venerdì sera contro Guenda, che ha affrontato anche in questi giorni al televoto. Gli altri due sono Andrea Zelletta e Maria Teresa Ruta, ma quando il pubblico ha votato i propri immuni loro due erano tra i cinque più votati. Sarà Matilde l’eliminata di stasera?

Anticipazioni Grande Fratello Vip 5, cosa succede stasera lunedì 19 ottobre

In attesa di scoprirlo, procediamo con le anticipazioni del Gf Vip 5 per stasera: come abbiamo già accennato, il momento più atteso è il ritorno di Franceska per un importante confronto che metterà a dura prova l’equilibrio della Casa. Sarà con Dayane? O con Zelletta? O contro tutti? Intanto abbiamo appreso così anche il fatto che la Pepe tornerà in studio dopo l’assenza e che ci sarà una resa dei conti. La stessa che ci sarà anche tra Stefania Orlando e Elisabetta Gregoraci, che sabato sono state protagoniste di un acceso scontro. L’unico di questi giorni, a fronte di serate divertentissime trascorse dagli inquilini tutti insieme. E proprio durante una di queste serate c’è stato un bacio a stampo tra Tommaso e Francesco. Un gesto d’affetto e d’amicizia, sia chiaro, ma sarà motivo proprio per parlare della bellissima amicizia che sta nascendo tra i due.

Gf Vip 5, tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera

Si tornerà a parlare anche di Guenda Goria e Maria Teresa Ruta. In particolare nelle anticipazioni si è parlato di ricordi del passato che sono riaffiorati in questi giorni tra madre e figlia. A Guenda verranno mostrate anche le parole di Telemaco? E inoltre, Pierpaolo verrà a conoscenza dei messaggi in codice di Elisabetta verso il misterioso lui? Stasera scopriremo anche se ci sarà uno dei nuovi ingressi annunciati.