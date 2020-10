Stefania e Elisabetta, scintille al Gf Vip: “Con me cadi male”, è scontro

Stefania Orlando e Elisabetta Gregoraci si sono duramente scontrate al Grande Fratello Vip oggi. La discussione è nata durante il pranzo, che ormai è il momento preferito dei concorrenti per scontrarsi visto che discutono quasi sempre a tavola. Forse perché sono gli unici momenti in cui si ritrovano tutti insieme riuniti e non divisi in gruppi e gruppetti tra stanze e salotti. Sui social network si sono subito tutti schierati dalla parte della Orlando, che ormai è stata incoronata la Queen della Casa e convince sempre di più i fan che la supportano. E ne conquista di nuovi ogni giorno, stando a ciò che si legge in rete. Inutile dire che Twitter, ma non solo, è quasi interamente schierato con la stanza blu e contro la stanza arancione, ma veniamo a cosa è successo tra Stefania e Elisabetta al Gf Vip oggi. La prima parte del discorso tra le due è avvenuto a microfoni spenti. Solo dopo la regia si è accorta di quanto stesse accadendo e le ha mandate in onda. Stefania poi si è rivolta a Matilde per chiarire il loro rapporto e ha fatto notare che Matilde in nomination ha salutato le tre ragazze e non ha nominato lei, dopo aver rimproverato lei di averla ignorata.

Grande Fratello Vip 5, lo scontro tra Stefania Orlando e Elisabetta Gregoraci

Evidentemente Elisabetta aveva molto da dire e ha tirato fuori tutto in questa occasione quando Stefania ha detto che nella Casa si parla, non si sparla degli altri. Qui la Gregoraci ha sbottato dicendo che nella Casa si litiga spesso, ma Stefania ha fatto notare che è normale al Gf Vip. Elisabetta ha detto di volere più serate spensierate, poi quando si è rivolta alla Orlando dicendo “Cara Stefania”, quest’ultima si è alterata un po’. “Se mi vuoi chiamare cara, ti chiamo anche io”, ha replicato Stefania. La Gregoraci ne ha approfittato per tirare fuori un altro pezzo del suo pensiero su Stefania: “Sei in ogni discussione, ti intrometti. Sto dicendo la verità”. La Orlando l’ha invitata a tirare fuori la verità prima e non solo quando lei le risponde, mentre Elisabetta ha cominciato a ripetere a Stefania di non urlare. Lei ha risposto così: “Non sto urlando. E non mi dire Cara Stefania come a fare la chiosa. Con me cadi male, molto male Elisabetta. Cadi male perché se cerchi la discussione io te la do. Così esci fuori anche un po’”.

Elisabetta e Stefania litigano al Gf Vip 5: cosa è successo

Qui la Gregoraci ha invitato l’altra a nominarla e per Stefania è stato un’uscita un po’ infantile, perché lei nomina chi vuole e non per forza lei perché hanno avuto questo battibecco. Elisabetta ha continuato a punzecchiare l’altra: “Ho espresso il mio giudizio e ti sei sentita toccata, chissà come mai”. Chi segue la diretta h24 sa bene cosa pensa la Gregoraci della Orlando per cui ha interpretato questa discussione come un rivelare ciò che pensa. Anche se avrebbe potuto dire di più, per amore di verità. Alla fine Stefania ha preferito non rispondere più a Elisabetta che continuava a dirle che sapeva solo urlare e che non è in grado di parlare in maniera normale. “Dimmi che sono aggressiva”, si è limitata a rispondere Stefania prima di decidere di ignorare il resto delle parole della Gregoraci. Che nel frattempo continuava a borbottare di tanto in tanto.