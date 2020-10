Guenda Goria, Telemaco rompe il silenzio: la verità. “Non pronta per il GF”

Durante l’ultima puntata in prime time del Grande Fratello Vip ha tenuto banco il caso di Guenda Goria, la quale, messa alle strette da Alfonso Signorini, ha confidato che fuori dalla Casa di Cinecittà c’è un uomo speciale ad attenderla. Il suo nome è Telemaco Dell’Aquila, imprenditore di Busto Arsizio, più vecchio dell’artista di 17 anni. Dunque? Cosa ha creato tanto baccano? Il fatto che a mezzo stampa, nei giorni scorsi, è trapelato che l’uomo è sposato e ha un figlio con Olga. Durante la diretta del 16 ottobre Guenda ha chiarito la situazione, dicendo che è tutto vero, sottolineando però che Telemaco ha chiuso la sua relazione matrimoniale a inizio anno. Quindi lei non avrebbe ‘scippato’ il marito a nessuno. Ora, attraverso le colonne di Novella 2000, è lo stesso Telemaco a dire la sua sul rapporto con la Goria e con Olga.

Grande Fratello Vip, Guenda Goria: Telemaco rompe il silenzio

Telemaco vive nel resort Domina Coral Bay di Sharm El-Sheikh, posto in cui ha trascorso 5 mesi con Guenda a cavallo del periodo del lockdown e del post lockdown. I due si sono conosciuti a fine 2019. A spiegare nel dettaglio le tappe della storia è l’imprenditore: “Io tecnicamente sono sposato con Olga, ma da giugno abbiamo una scrittura privata per la separazione. Non viviamo nemmeno più insieme. Ho conosciuto Guenda Goria a un aperitivo il 18 dicembre 2019. L’ho ritrovata a Sharm El-Sheikh il 3 gennaio 2020. Sono venuto poi a trovarla a Milano, e in seguito sono tornato a Sharm”. A marzo la figlia di Maria Teresa Ruta decide di raggiungerlo in Egitto e là rimarrà per 5 mesi. Ed è in terra africana che i due approfondiscono la loro conoscenza. “A giugno poi abbiamo solidificato ancora di più il nostro rapporto”, aggiunge Telemaco che passa poi a spiegare le dichiarazioni uscite a mezzo stampa attribuite alla moglie. Dichiarazioni non proprio al miele nei confronti di Guenda.

Telemaco, Guenda Goria e Olga: la verità di Dell’Aquila

“Amo Telemaco e voglio salvare la nostra famiglia. So che lui e Guenda erano a Milano prima che lei entrasse nella Casa, ma non mi arrendo”. Così alcuni organi di stampa circa le presunte esternazioni di Olga. E ancora: “Guenda lascia stare mio marito”. L’imprenditore frequentato dalla Goria ha un’altra versione e, sempre a Novella 2000, afferma che “non è vero nulla”, specificando che “Guenda Goria è una bravissima persona”. E quindi? Da dove provengono i virgolettati attribuiti a Olga? “Io mi considero onesto, tanto più onesta lo è Olga. Il caso è partito da una chiacchierata in chat privata tra Olga e un autore TV”. Telemaco assicura che la moglie, praticamente ex, sapeva della sua frequentazione con Guenda e in merito alle sue frasi riportate dalla stampa precisa che “ingenuamente Olga pensava di non aver rilasciato nessuna dichiarazione”. “Ribadisco, sia chiaro una volta per tutte: non esiste alcuna dichiarazione in cui lei dice: ‘Guenda lascia stare mio marito’ o parla di Guenda Goria come di una persona sgradevole”, spiega Dell’Aquila.

Telemaco: “Guenda non pronta ad affrontare un’avventura del genere”

“Ha aggiunto solo che a marzo, quando io e la Goria ci siamo visti, la separazione era ancora troppo fresca, e chissà se le cose potevano essere recuperate”, racconta ancora Telemaco che aggiunge di aver curiosamente scoperto solo dagli articoli del web che pare che Olga sia ancora innamorata di lui. Dopodiché ha confermato ciò che Guenda ha dichiarato in trasmissione, cioè che di comune accordo, prima che iniziasse il Grande Fratello Vip, hanno entrambi deciso di non rendere nota la loro storia in quanto ancora in erba e da definire (tuttavia la frequentazione è trapelata). Infine un appunto agrodolce: “Certo, la guardo, ma mi permetto di dire che ritengo Guenda non pronta ad affrontare un’avventura del genere, perché ho notato alcune sue fragilità e qualche caduta di stile. Ma sono certo che farà tanta strada”.