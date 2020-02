Gf Vip 4 undicesima puntata: nomination. Paolo e Clizia, suite agrodolce

Gf Vip 4 undicesima puntata, nomination, nominati e suite per Clizia e Paolo (il programma però stoppa la favola sul più bello)

Undicesimo capitolo della saga Grande Fratello Vip 4 (che tornerà a breve in prima serata, lunedì 17 febbraio). Durante l’ultima puntata, andata in onda nella sera di San Valentino, ha tenuto ancora banco la coppia formata da Serena e Pago. Nello show sono stati fatti vedere dei filmati in cui è intervenuto Alessandro Graziani, il ragazzo che si avvicinò molto a Temptation Island Vip proprio alla Enardu. Tuttavia non è uscito nulla di clamoroso che Pacifico non sapesse, come lui stesso ha dichiarato. Spazio poi alla sorpresa di Fede per Paola Di Benedetto, che le ha fatto avere dei romantici messaggi. Infine lo scherzo ‘perfido’ ad Adriana Volpe, alla quale è stato fatto credere che il marito l’avesse tradita (il pubblico si è piuttosto adirato in riferimento alla scelta del programma).

Undicesima puntata Gf Vip 4, le nomination della settimana

Nell’undicesima puntata non c’è stata alcuna eliminazione. Serena ha perso al televoto con Licia Nunez. Nessun abbandono dalla Casa ma la sarda sarà una delle inquiline che rischiano di uscire lunedì 17 febbraio, quando il GF Vip tornerà in prima serata. Hanno guadagnato invece l’immunità, per dei voti di preferenza espressi in settimana dagli stessi partecipanti del reality, Antonio Zequila, Andrea Denver, Paolo Ciavarro, Clizia Incorvaia, Fernanda Lessa e Paola Di Benedetto.

Di seguito le nomination e i nominati della puntata numero 11, con le rispettive spiegazioni:

Nomination palesi

Licia Nunez vota Adriana: “Devo aggiungere altro? (riferendosi alle liti con la conduttrice, ndr)”

Fabio Testi vota Pago: “Gliela devo dalla volta scorsa”

Serena Enardu vota Andrea Montovoli: “Pensavo avesse un pensiero nei miei confronti e invece…”

Adriana Volpe vota Licia Nunez: “Ovviamente”

Patrick vota Pago: “Sarebbe bello vedere Pago contro Serena in nomination”

Antonella Elia vota Fabio Testi: “Perché non lo so… Non mi ha scelto come Bond girl”

Pago vota Fabio Testi: “Gliela devo. Mi continua a nominare”

Andrea Montovoli vota Antonella Elia: “Lei è macchiavellica”

Aristide Malnati vota Fabio Testi: “L’ho visto stanco e staccato dal gruppo”

Nomination segrete in confessionale

Antonio Zequila vota Adriana Volpe: “Nomino Adriana perché sono un gentiluomo e non un bugiardo”

Andrea Denver vota Pago: “La persona con cui ho legato meno”

Paolo Ciavarro vota Licia: “Abbiamo poco rapporto”

Clizia Incorvaia vota Fabio Testi: “Perché dice che è giusto lasciare spazio ai giovani”

Fernanda Lessa vota Antonella Elia: “Sapete il perché”

Paola Di Benedetto vota Licia: “Non abbiamo condiviso molto”.

I nominati ufficiali risultano Serena Enardu e Fabio Testi.

Clizia e Paolo nella suite: scelta agrodolce del GF Vip

I due piccioncini sono stati mandati nella suite dal reality dopo le nomination. Cena galante e qualche altro privilegio. Lo show però li ha stoppati sul più bello. “Non potete trascorrere lì tutta la notte”, li ha informati Signorini. Insomma, suite ‘agrodolce’ per i due!