Signorini zittisce e smonta Licia Nunez in diretta: la reazione dell’attrice

Signorini zittisce Licia Nunez e smonta le sue congetture in diretta: la reazione dell’attrice

Licia Nunez stoppata da Alfonso Signorini, che in un modo tanto garbato quanto deciso (dalla serie, chi ha orecchie per intendere intenda) ha messo a tacere l’attrice, dopo che quest’ultima, ai ferri corti con Adriana Volpe, aveva insinuato che il Grande Fratello Vip non avesse fatto sentire degli audio che avrebbero inchiodato la 46enne trentina. Nella fattispecie la Nunez ha dichiarato che la conduttrice avrebbe detto di essere disposta a tirare fuori questioni “legate alla sua vita privata” pur di restare nella Casa. Peccato che tali frasi non siano mai state pronunciate.

La Nunez ribatte, ma poi alza bandiera bianca. Signorini: “Non faccio il tifo per nessuno”

“Non facciamo il tifo per nessuno. Voi siete ascoltati sempre, anche quando spegnete il vostro microfono perché ci sono i microfoni ambientali”, ha dichiarato Signorini, rivolgendosi a Licia e informandola che quanto lei ha detto sulla Volpe si è rivelato falso. Inoltre, all’attrice sono stati fatti vedere anche i video che avrebbero dovuto far capitolare Adriana, ma nulla: di quel che è stato insinuato da Licia nessuna traccia.”Dovevate mostrare quello che è stato detto dopo (riferendosi a una chiacchierata tra Paola e la Volpe, ndr)”, ha ribattuto l’interprete. “Il seguito non era pertinente con quello che hai detto, te lo assicuro e se vuoi te lo mostrerò”, ha concluso il direttore di Chi. La Nunez è rimasta senza parole, muta e senza frecce al suo arco.

Pago e Licia, il duro faccia a faccia tra i due inquilini

Dopo la vicenda, la Nunez ha avuto anche un faccia a faccia con Pago, il quale ha continuato a sostenere che l’attrice non le paghi l’occhio. “Sei costruita, ma basta. Questa è una mia opinione”, ha dichiarato il cantante. Licia ha proseguito a incalzare e a chiedere a Pacifico di giustificare tale diffidenza. Lui è rimasto fermo sulla sua posizione. Nessuna pace all’orizzonte.