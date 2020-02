Gf Vip 4, Licia svela strategia Adriana: “Spero nel Carnevale”

Licia Nunez contro Adriana Volpe, è scontro al Grande Fratello Vip 4 dopo Montovoli

Il pretesto è stata una discussione tra Licia Nunez e Andrea Montovoli che non sembrava destinata a degenerare e invece sì: a un certo punto è intervenuta anche Adriana Volpe e il confronto tra l’ex di Imma Battaglia e la sua coinquilina è iniziato. Licia ha chiesto ad Andrea come mai l’avesse nominata visto che si conoscono da anni: cose che sappiamo, essendo successe ieri, ma che oggi hanno avuto una loro evoluzione grazie ai confessionali mandati in onda nel day time. Vi ricordiamo che Andrea è stato accusato da Licia di non avere coraggio, diciamo così, e di essere succube di Adriana: “Siamo diventati tutti dei sudditi e dei seguaci di Adriana”, ha commentato Montovoli, visibilmente infastidito in confessionale dopo aver sottolineato che lui e Licia non si sono mai sentiti pur conoscendosi da tanto tempo.

Adriana, la strategia della conduttrice secondo Licia: scontro al veleno al Gf Vip

Licia sembra avere ben chiara la strategia di Adriana, e gliel’ha fatta presente quando la Volpe le si è avvicinata per chiederle conto dell’astio che prova nei suoi confronti: “Ha bisogno – queste le parole della Nunez in confessionale – di avere tutti intorno. Io – ha aggiunto in seguito – non amo vivere in un ambiente dove non c’è trasparenza, dove non c’è coerenza”. “Vede il losco ovunque ma in modo particolare attorno a me”, ha commentato Adriana dopo il primo scontro. Tutto è nato dal fatto che la Volpe inizialmente non voleva confrontarsi nell’altra stanza senza Andrea, dando la conferma – almeno a Licia – di non saper affrontare da sola certe situazioni e certe persone: un’accusa piuttosto strana, a dire il vero, se pensate alla lite tra la Volpe e Giancarlo Magalli… una donna forte non avrebbe mai sollevato tutto questo, no?

Licia e Adriana, al Gf Vip accuse di finzione: “Spero nel Carnevale”

Licia ad ogni modo è convinta che Adriana voglia essere circondata da persone che le danno ragione, ed è anche sicura del fatto che stia indossando una maschera: “Spero – queste le sue parole in confessionale dopo la discussione con la coinquilina – che con l’arrivo del Carnevale tolga questa maschera e ne metta una un po’ più leggibile”. Si prevede un venerdì di fuoco!