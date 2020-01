Adriana Volpe pronta al confronto con Magalli al GF Vip: retroscena Rai

Adriana Volpe torna a parlare di Giancarlo Magalli e i loro attriti al Grande Fratello Vip: nuovi retroscena sulla Rai

Torna a bomba il caso Magalli-Volpe. Questa volta, gli attriti tra la gieffina e il conduttore di Rai 2 sono stati ricordati e trattati proprio nel reality di Canale 5, quest’anno condotto da Alfonso Signorini. I rapporti tra la Volpe e Giancarlo Magalli non si sono risolti e sono anni che i due sono in guerra. In settimana, inoltre, Adriana si è lungamente sfogata con i suoi coinquilini, raccontando tutte le sue emozioni sulla questione. Barbara Alberti le è stata vicina e insieme a lei è rimasta sbigottita al racconto di quello che è accaduto e che chiama in causa (e non per la prima volta) mamma Rai. I due conduttori hanno lavorato insieme per 7-8 anni: “Solo io sono durata così tanto, le altre andavano via presto. Lui doveva rimanere, le altre dovevano andare via”, ha spiegato negli ultimi giorni. Ma non è mancato un nuovo retroscena sull’azienda di Viale Mazzini. Lungi da Signorini e dai due opinionisti fare un processo alla Rai, era inevitabile che la Volpe chiamasse in causa l’emittente per cui ha lavorato per anni e anni.

Grande Fratello Vip: Volpe e Magalli, il nuovo sfogo di Adriana

La “guerra” aperta tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli non sembra chiudersi, inoltre c’è anche una causa in ballo, come ha ricordato il padrone di casa. Questo però non ha fermato la gieffina dallo sfogarsi per l’ennesima volta, chiedendo ancora e pubblicamente le scuse del suo ex collega. “La cosa che mi ha ferito di più non sono state solo le sue parole, ma il fatto che esista una Commissione per le pari opportunità in Rai che dopo un appuntamento mi dissero che non sapevano nulla di tutto quello che era successo tra di noi. Il muro si può sfondare ma solo se mi chiede scusa. Mi ha chiamato anche bestia, per me non è ironia. In questi due anni ha avuto tante possibilità“, conclude Adriana.

Adriana Volpe pronta ad affrontare Magalli al GF Vip: Signorini lo invita in diretta

Adriana Volpe è pronta ad incontrare Magalli all’interno della Casa del GF Vip. Anche Alfonso Signorini ha colto l’occasione per invitarlo in puntata. “Sono pronta ad incontrarlo, sono anni che lo sono, dal 2017. Ho ricevuto delle scuse in diretta per quello che era successo in trasmissione (gli attriti dovuti allo svelamento dell’età di Giancarlo da parte di Adriana). Da quel momento però non mi ha più salutato e neanche guardato negli occhi“.