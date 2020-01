Adriana Volpe Gf Vip, la lotta in Rai per i figli: la clausola inaccettabile

Antonella Elia e la maternità, il racconto al Grande Fratello Vip della concorrente

Nella terza puntata del Grande Fratello Vip 2020 si è parlato di maternità. Un momento molto dolce, dopo invece il pesante inizio con il processo ai quattro Highlander, che ha avuto come protagonista Antonella Elia. Già in settimana abbiamo sentito la showgirl ammettere in confessionale che avrebbe voluto un figlio, ma quando ormai era troppo tardi. Un desiderio di maternità, un istinto materno che è arrivato forse troppo tardi e che oggi fa sì che Antonella viva con questo rimpianto, come ha raccontato anche ad Alfonso Signorini. Chiamata da sola nella stanza dei Super Led, il conduttore ha subito mandato in onda un video con le confessioni di Antonella Elia in settimana.

Grande Fratello Vip 4, Antonella Elia: “La maternità era una cosa distante”

In confessionale aveva solo accennato al periodo in cui non desiderava un figlio. Oggi ha approfondito il suo punto di vista: “Prima ero solo spinta verso la sopravvivenza più bieca, era sopravvivere io a tutti i costi e realizzare il più possibile quello che mi dava sicurezza, tipo il lavoro. io ero un po’ arida forse, per me erano importanti altre cose”. Poi ha aggiunto ancora: “La maternità era una cosa così distante, anche paurosa, così difficile da pensare di essere madre. Non mi passava neanche per l’anticamera del cervello. Ero incapace di immaginare la maternità, ero troppo nella lotta intensa e disperata per la sopravvivenza. Sopravvivere in due sarebbe stato difficile, e non ho trovato un uomo fantastico”.

Adriana Volpe al Gf Vip: la lotta contro Rai a favore della maternità

Alfonso si è un po’ emozionato: “Ti vorrei tanto abbracciare in questo momento. Perché c’è una tale verità in quello che stai dicendo che coinvolge tanti di noi, che viviamo la tua stessa aridità”. Dopo questo momento, Signorini ha tirato in ballo Adriana Volpe, che ha voluto fortemente diventare madre. Queste le parole della conduttrice: “Non è stato facile, ma per tanti motivi. Ci sarebbero tanti temi, non so quale affrontare. Però molte volte anche sul lavoro non ti aiutano a essere madre, o a diventarlo”. A questo punto Adriana è tornata indietro nel tempo e ha parlato degli anni in Rai: “Per esempio, fino al 2012 quando le cose sono cambiate, io firmavo sempre un contratto dove c’era scritto ‘In caso di gravidanza l’artista deve dare immediata comunicazione all’azienda e l’azienda può recidere il contratto nulla sarà dato e nulla sarà dovuto'”.

Gf Vip, Adriana Volpe: “L’unico modo per far cambiare le cose è far parlare i giornali”

Adriana si è battuta molto per cambiare le cose: “Io ogni anno che andavo a firmare, mi sono sposata nel 2008, chiedevo di cambiare quella clausola, mi chiedevo come fosse possibile. C’era inserita sia la malattia sia la gravidanza. L’interpretazione era se rimani incinta io posso recidere il contratto. Una donna che poteva contare su un lavoro di nove mesi, se fosse rimasta incinta al terzo mese di gravidanza c’era questa possibilità”. Alfonso ha ricordato la lotta di Adriana Volpe per far eliminare questa clausola dal contratto, ma ha promesso che ne parlerà prossimamente. La Volpe ha solo aggiunto questo: “Purtroppo quando ti ritrovi di fronte un muro di gomma, l’unico modo per far cambiare le cose è far parlare i giornali”.

Wanda Nara emozionata per Antonella Elia: “Mi ha colpito”

Wanda Nara intanto si è molto commossa per le parole della Elia: “Mi ha troppo colpito tutto il racconto di Antonella. Perché è vero che per una donna non è facile. […] La vedo piena di allegria, di salute e di energia. E per dare amore e essere mamma non c’è un’età. Lei è pronta oggi e l’amore si deve cercare”. Signorini ha chiuso l’argomento: “Oggi una donna anche se lavora ed è una grande professionista deve essere libera di essere madre. Non devono esserci contratti che le vietino questa gioia”.