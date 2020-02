Pago manda in fumo la trappola del GF Vip: la De Filippi difende Serena

Pago e Serena, l’ora della verità: Alfonso mostra alla coppia cosa è accaduto negli studi di Uomini e Donne

Si torna a discutere della coppia del Grande Fratello Vip più chiacchierata dal pubblico. Stiamo parlando della travagliata relazione tra Serena Enardu e Pacifico Settembre, storia interrotta dopo la partecipazione a Temptation Island Vip: dopo la pericolosa intesa con il tentatore Alessandro Graziani, il cantante ha deciso di chiudere il loro rapporto in accordo con l’influencer sarda. Dopo un periodo di lontananza, in occasione della partecipazione di Pago al Gf Vip, Serena ha fatto il suo ingresso nella Casa per provare a ricucire le ferite della loro relazione. Il resto è cosa nota per i telespettatori del reality condotto da Alfonso Signorini…

L’ingresso del fratello di Pacifico durante la puntata precedente ha letteralmente sconvolto gli equilibri della coppia: nello specifico, Pedro ha provato a mettere in guardia Pago dall’ex tronista facendo notare un like molto sospetto in una foto del tentatore Alessandro messo poco prima dell’ingresso della sarda nella Casa. Tutto ciò ha sconvolto il cantante, visibilmente contrariato per la “mancata sensibilità” della sua donna. Nella serata del 14 febbraio, Pacifico ha dichiarato di voler continuare a vivere la sua storia d’amore con Serena tentando di sorvolare sull’accaduto. Non sapendo, però, cosa stava per accadere.

Alfonso Signorini a UeD, il confronto con il tentatore spiazza: Tina fa una rivelazione bomba

Il conduttore del Gf Vip ha chiesto ad Alessandro se tra lui e Serena ci fosse stato qualcosa, ma lui ha risposto che questa domanda sarebbe giusto farla a lei. Alessandro ha confermato che era favorevole ad una conoscenza più approfondita ma poi le cose sono andate così come le conosciamo. Serena ha già negato che c’è stato qualcosa oltre l’amicizia, ma a Uomini e Donne è intervenuta Tina Cipollari: l’opinionista ha detto di avere delle amiche a Cagliari che avrebbero visto i due insieme nel mese di Settembre. Se così fosse, allora non sarebbe vero che i due non si sono mai visti lontano dalle telecamere. I due avrebbero anche passato insieme un week end.

Pago coglie alla sprovvista Alfonso: il cantante sapeva già tutto!

Il conduttore ha quindi mostrato ciò che è accaduto nel dating show di Canale 5 alla coppia, per poi separarli: Serena si è recata in confessionale mentre Pago è rimasto in salone. A questo punto, viene fatto visualizzare la parte più importante dell’interrogatorio di Signorini nei confronti dell’ex tentatore, quello in cui Tina ha dichiarato che tra i due ci sarebbe stato più di un incontro tra due persone che si stimano, ipotizzando un vero rapporto intimo. La reazione della coppia spiazza: Serena ha affermato che fosse normale aver dovuto incontrare Alessandro per far chiarezza sulla loro conoscenza; Pago ha dichiarato successivamente di essere a conoscenza del loro incontro, rovinando così “l’effetto sorpresa” del Gf Vip. “Apprezzo che Serena non ti abbia nascosto nulla, sono contento perché abbiamo aggiunto un tassello importante a questa storia, dove regnava solo una grande nebbia”, ha concluso Signorini.

Maria de Filippi prende le difese dell’ex tronista

Mentre Alfonso interrogava Graziani a Uomini e Donne, la conduttrice del dating show ha speso una parola nei confronti di Serena Enardu, affermando di conoscerla in quanto l’ex tronista temerebbe fortemente l’opinione del pubblico. Proprio in virtù di questa insicurezza, la conduttrice ha affermato di credere nella buona fede di Serena nel mettere il famoso like alle foto del neo corteggiatore.