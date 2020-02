Adriana Volpe, tradimenti marito: lo scherzo. Lacrime, pubblico inferocito

Adriana Volpe tradita dal marito: lo scherzo al GF Vip. Lei scoppia in lacrime, il pubblico attacca pesantemente Signorini e il programma

Scoppia la bomba al Grande Fratello Vip, il marito di Adriana Volpe è stato paparazzato con una donna, in auto, con tanto di bacio. Alt, fermi tutti: trattasi di uno scherzo! Al confronto la storia di Pago e Serena sarebbe stata rosa e fiori. E invece niente: Roberto non è stato pizzicato con nessuna. Il GF Vip, con perfidia, ha orchestrato un ‘fake’ tradimento con l’aiuto del settimanale Spy. L’idea, però, è stata mal digerita dal pubblico che su Twitter ha protestato non poco. Due i motivi del malumore: c’è chi ha ritenuto inopportuno un simile scherzo (soprattutto, oggi, San Valentino) e c’è chi si è sentito preso in giro (il conduttore a inizio puntata ha lasciato intendere che il tradimento fosse vero e solo dopo un paio di ore di diretta ha rivelato che si trattava di uno scherzo).

Scherzo di San Valentino per Adriana Volpe

Scherzo molto perfido del GF Vip che, con la complicità del marito di Adriana, ha organizzato proprio nella serata di San Valentino un finto scoop. Alla vista delle foto la conduttrice si è prima agitata (“Mi tolgo un attimo le scarpe perché sono un po’ agitata”), poi ha iniziato a versare lacrime sbottando: “Non ci credo. I fotografi fanno sembrare quello che non è. Non si vede niente… Voglio parlare con lui!”. Signorini per un po’ ha retto la commedia, dicendo alla Volpe di avere certezza che gli scatti fossero autentici e che il tradimento si fosse realmente consumato. “Sono saliti anche in casa tua, a Roma”, ha aggiunto il direttore di Chi. Dopodiché è entrato in Casa Roberto: svelato l’inganno e baci appassionati. Anche perché San Valentino, per la coppia, è una data particolare. “San Valentino è una data importantissima perché Adriana ha fatto l’amore per la prima volta proprio in quella data con Roberto”, ha confidato Antonella Elia.

Tweet a caldo contro Signorini e il GF Vip

Tweet a caldo: “Ci hanno fatto credere che fosse vero solo per tenerci incollati alla tv fino ad adesso… ma io spengo… a mai più”. “Alfonso, ma il senso di questo scherzo alla Volpe dopo che ce la propini in tutte le salse ad ogni puntata?! Ma che due maroniii”. “Beh Signorini, noi ci siamo rimasti di m…. come Wanda e Rita. Ma tanto la ruota gira”. “Tutto uno scherzo… Cosa si fa per un po’ di audience… Che tristezza”. “Io ti sputo in faccia Signorini, stiamo parlando da tre ore di tradimento e tu vieni a dire che è uno scherzo”. “Ma tu non stai bene Signorini? Ma sono scherzi da fare? E poi come spettatore mi sento pure preso per il c…!”. “Che scherzo infame”. “Mi fa troppo tenerezza Adriana è proprio uno scherzo di m….”. “Non fa ridere per NULLA!”

Adriana e Roberto Parli: il matrimonio e la figlia Gisele

Adriana e Roberto sono convolati a nozze il 6 luglio 2008. La coppia ha una figlia, Gisele, nata l’11 agosto del 2011.