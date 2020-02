Paola Di Benedetto in lacrime al GF Vip: Fede si fa vivo dalle Maldive

Federico Rossi ha dedicato una canzone inedita per Paola di Benedetto: la sorpresa romantica al Gf Vip

Puntata carica di emozioni quella del Grande Fratello Vip andata in onda il 14 febbraio 2020. Era già stato annunciato sul canale ufficiale Instagram del reality: Federico Rossi, in occasione della festa degli innamorati, ha fatto recapitare una dedica speciale per l’ex Madre Natura di Ciao Darwin: una canzone inedita scritta appositamente per Paola di Benedetto. Dopo aver fatto sapere alla gieffina che il fidanzato non si è potuto recare da lei, Alfonso ha spostato Paola in un’altra zona della Casa per mostrargli una busta contenente la posizione attuale del cantante. In seguito la sorpresa: la veneta ha potuto ascoltare le dolci parole della canzone che Federico ha composto esclusivamente per lei.

Federico Rossi è alle Maldive con la mamma, la commozione dell’ex isolana

Solo pochi giorni fa, la veneta ha lanciato un chiaro appello al ragazzo con l’aiuto di Antonio Zequila. Molti telespettatori hanno infatti notato il silenzio stampa del cantante dopo l’ultimo post sui social datato 22 gennaio. “Caro Fede, non so se la situazione ti è chiara ma la ragazza, che è molto lungimirante, ha visto che sei un po’ assente. Quindi ti consiglio vivamente di farti vivo…”, ha dichiarato Zequila, invitando Rossi a rasserenare l’animo della gieffina. Pare che Federico abbia colto il messaggio e in occasione della puntata del reality in onda il 14 febbraio, il cantante ha fatto pervenire una romantica sorpresa alla fidanzata in occasione della festa di San Valentino. Alfonso ha chiesto alla di Benedetto di recarsi in una zona della Casa dove ha potuto scoprire dove si trova il suo fidanzato, dopo aver saputo che quest’ultimo non avrebbe potuto farle visita durante la diretta del reality. Federico si trova alle Maldive in occasione di una vacanza con la mamma! Paola si è quindi rilassata e successivamente ha ascoltato la canzone che il modenese ha scritto per lei.

La dedica sul web di San Valentino per Paola: “Mi manchi davvero”

È passato quasi un mese dall’ultimo segnale social del cantante nei confronti della fidanzata. Pochi minuti dall’inizio della diretta, però, il modenese ha postato su Instagram la sua personalissima dedica di San Valentino per la bella Paola: “Tu li tutto bene spero, qui l’attesa aumenta il desiderio, vorrei dire al tempo che va troppo lento e tu mi manchi davvero…Buon San Valentino”. Un chiaro messaggio che Federico non ha per niente dimenticato la gieffina anzi, sembra più innamorato che mai.