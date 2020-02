Paola Di Benedetto e Antonio Zequila, appello a Federico Rossi: “Assente”

Paola Di Benedetto e Antonio Zequila lanciano l’appello a Federico Rossi: “Assente”. La reazione del cantante

Paola Di Benedetto si sente sola soletta nella Casa più spiata d’Italia. Così, tra il serio e il faceto ha lanciato assieme ad Antonio Zequila un appello al suo fidanzato Federico Rossi, noto cantante del duo Benji&Fede. Curioso che l’ex Madre Natura di Ciao Darwin abbia scelto proprio l’attore per chiamare in causa il suo compagno, visto che, solo pochi giorni fa, Fede si scagliò con un paio di tweet al vetriolo proprio su Zequila, additandolo come una persona dalla scarsa sensibilità sul tema femminile. A quanto pare, però, passata la tempesta e smorzatisi i toni, tutto è tornato nei ranghi. E forse, Antonio, seppur qualche scivolone lo ha fatto, non è un ‘orco’, come è stato dipinto di recente da qualcuno.

Paola tra il serio e il faceto: “Vieni a riprendere il mio cuore”

“Io credo che non rischi niente Fede, meno di niente. Lo sa benissimo anche lui!”, ha detto Aristide a Paola che ha preso la palla al balzo e, sorridendo, si è rivolta al compagno, chiamando in causa anche Zequila: “Vieni a riprendere il mio cuore. Vero Antonio? Puoi fare un appello a Fede? Digli che io mi sto piano piano avvicinando a te e che se vuole interrompere questa cosa deve venire qua.” L’attore è stato al gioco: “Caro Fede, non so se la situazione ti è chiara ma la ragazza, che è molto lungimirante, ha visto che sei un po’ assente. Quindi ti consiglio vivamente di farti vivo…” E Rossi? Niente. Al momento tace e da circa una settimana non rivolge alcun segnale alla sua Paoletta. Ma…

Fede e l’allergia al gossip: la confidenza di Benjamin Mascolo

Ma c’è un ma. Da quanto emerso finora, Federico sembra che voglia entrare il meno possibile nel chiacchiericcio e nel gossip che orbita attorno al reality. D’altra parte, a svelare ciò, è stato il suo fido compagno d’avventura Benjamin Mascolo. Dunque? Paola non riceverà mai una sorpresa dal suo amato all’interno della Casa? Pare proprio che sia difficile. Ma attenzione, “Le vie del Grande Fratello Vip sono infinite”. Parola di Alfonso Signorini.