Benji: la promessa fatta (e non mantenuta) da Fede su Paola prima del GF

Benji&Fede a Domenica In: Mascolo svela la promessa fatta prima del GF Vip e non mantenuta da Rossi su Paola Di Benedetto

Benji &Fede a ruota libera. Il duo dei ‘miracoli’ della canzone italiana è stato ospite da Mara Venier. Sorrisi, musica e carica positiva; e non sono nemmeno mancati aneddoti interessanti. “Eros Ramazzotti mi ha mandato un video con le sue figlie che cantano”, ha confidato con orgoglio Benjamin Mascolo. Spazio poi a Rossi e a Paola Di Benedetto che condividono una love story assai chiacchierata, soprattutto in questo periodo in cui l’ex Madre Natura è impegnata nella Casa del Grande Fratello Vip. Negli ultimi giorni, nel can can mediatico attorno al reality, si è inserito anche Federico, tuonando contro Antonio Zequila per delle frasi rivolte alla fidanzata. E pare che Rossi non abbia mantenuto una promessa…

Benjamin Mascolo su Federico: “Prima di iniziare il programma aveva promesso di non fare commenti e invece…”

Il caso è noto: Zequila, durante una sfilata svoltasi nella Casa, ha ‘protestato’ con Paola Di Benedetto per non aver mostrato ‘molto’. Le sue frasi sono state captate da Federico che ha pubblicato un paio di tweet al vetriolo contro l’attore. La Venier è tornata sulla vicenda. “Prima del programma Zequila non mi faceva né caldo né freddo, anzi…” ha dichiarato Rossi. Poi però quelle frasi che gli hanno fatto perdere la pazienza. Non tanto per gelosia. “Non si tratta di questo, ma di rispetto”, ha puntualizzato il cantante. Nella chiacchierata si è poi inserito Mascolo, svelando una curiosa promessa fatta e non mantenuta dall’amico: “Prima di iniziare il programma aveva promesso di non fare commenti e invece…”

“Lei è più gelosa di me. Ma è una gelosia sana”. Federico Rossi si confida a Zia Mara

Zia Mara: “Chi è più gelosa?”. Rossi: “Lei è più gelosa di me. Ma è una gelosia sana”. E a proposito del post tutto miele e zucchero dedicato a Paola nei giorni scorsi da Federico… “Ho fatto un post per far sentire la mia vicinanza… Mi manca tanto”. Anche Mascolo è stato stuzzicato sulla sua situazione sentimentale. “Faccio due settimane in Italia e due a Los Angeles, l’amore…”, ha detto Benjamin. La storia con Bella Thorne continua a gonfie vele!