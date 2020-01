Federico Rossi, ira su Zequila: “Ignorante”. Nel mirino i commenti su Paola

Federico Rossi piomba su Antonio Zequila e tuona: “Ignorante”. I commenti dell’attore su Paola che hanno scatenato l’ira del cantante

Federico Rossi ‘scende’ in campo per la sua Paola. Se nei primissimi giorni dell’avventura al GF Vip 4 della Di Benedetto, il cantante ha preferito non essere troppo presente sui social per commentare le vicende della Casa più spiata d’Italia, ora non è più così. Prima ha riservato parole al miele per la sua fidanzata (che ha avuto una piccola crisi di mancanza d’affetto). Poi, a distanza di qualche ora, si è scagliato contro Antonio Zequila, che si è lasciato andare a dei commenti opinabili, per usare un eufemismo, sull’ex Madre Natura.

“Zequila incommentabile. Mentalità microcefàlica ed ignorante”

L’ira di Federico è montata dopo la ‘protesta’ di Zequila che nelle scorse ore ha rimproverato Paola. Motivo? Non si è spogliata durante una sfilata nella Casa. “Le do zero perché non si è spogliata”, ha esclamato l’attore, penalizzando nel punteggio l’ex Madre Natura. Un atteggiamento che non è passato inosservato. Soprattutto a notarlo è stato Rossi che è piombato su Twitter con due cinguettii al vetriolo: “Zequila incommentabile. Lo devo dire. Con quale mentalità microcefàlica ed ignorante continui a dire che in un balletto divertente una è obbligata a ‘togliersi la minigonna’ per prendere un ’punteggio sopra lo zero’? Ma scherziamo? Questa si chiama eleganza, che tu non conosci”. Al primo Tweet ne è seguito un secondo. Stesso tono: “‘Ha un bel fisico, ha vent’anni, non esiste che non si spogli’. Sussistono valori che vanno oltre la tua e vostra superficialità, orgoglioso di essere fidanzato con una ragazza intelligente e pura. In quanto a te, ti commenti da solo er mutanda”.

Zequila incommentabile.Lo devo dire. Con quale mentalità microcefàlica ed ignorante continui a dire che in un balletto divertente una è obbligata a “togliersi la minigonna” per prendere un”punteggio sopra lo zero”?Ma scherziamo?Questa si chiama eleganza, che tu non conosci #gfvip — Fede (@fedefederossi) January 23, 2020

GF Vip, lo spettacolo della ‘discordia’

Ricordiamo che nella serata di ieri nella Casa più spiata d’Italia è stato organizzato uno spettacolo burlesque, con ispirazione agli show del Moulin Rouge. A vincere la sfida è stata Fernanda Lessa che è risultata la concorrente più votata dagli uomini.