Zequila ed Elia contro Valeria Marini: il confronto con Rita Rusic finisce male

Grande Fratello Vip, Valeria Marini e Rita Rusic si incontrano dopo 15 anni: tra le due volano svariate accuse ma lo scontro termina con un abbraccio. Antonella Elia e Antonio Zequila al vetriolo contro la Marini

Valeria Marini ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. La showgirl ha avuto modo di confrontarsi con la sua rivale storica in amore. Ricordiamo infatti che le due donne hanno un passato in comune: entrambe sono state sposate con il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori. Durante gli ultimi giorni, la Rusic si è lasciata andare ed ha accusato più volte la romana di aver rovinato gli equilibri della sua famiglia. L’ex prima donna del Bagaglino ha deciso quindi di replicare alle frecciatine di Rita. Le due non hanno mai avuto modo di chiarirsi per ben oltre 15 anni. Dopo il confronto l’Elia e Zequila si sono sbilanciati sulla Marini. La showgirl romana ha poi avuto l’occasione di incontrare Ivan Gonzalez, ex compagno di avventura durante la prima edizione di Temptation Island Vip.

Elia e Zequila e i commenti pungenti su Valeria Marini

Una volta terminato l’incontro tra le due attrici, i conquilini si sono lasciati andare ad alcune dichiarazioni molto particolari sulla Marini. Stiamo parlando di Antonella Elia e Antonio Zequila. Quest ultimo ha confessato di aver avuto un flirt con l’ex moglie di Cecchi Gori e che appare molto più bella in video. “Eri di una bellezza in video…” ha affermato l’uomo riferendosi alla Rusic, “Lei un c.sso”. Poi non si sono risparmiati i commenti anche sul lato B: “Lei il triplo di te, un cu.o tanto, la conosco bene”. Anche Antonella ha poi rincarato la dose: “Un mostro, un ce.so colossale”.

Il confronto tra Valeria Marini e Rita Rusic

Dopo l’ingresso di Vittorio della scorsa puntata, è la volta di Valeria Marini. Per chi si aspettava uno scontro epico come quello che avvenne tra Serena Grandi e Corinne Clery dobbiamo dare cattive notizie: il confronto è terminato con una abbraccio tra le due donne. “Io ho incontrato Vittorio che voi due eravate già separati. Ovviamente questa non era una cosa che mi riguardava. Vittorio ha avuto dei momenti di difficoltà e io gli sono stata vicina. Tu hai sempre parlato malissimo di me, ci sono tantissime dichiarazioni su di me, se vuoi ti rinfresco la memoria”.

La showgirl romana sotterra l’ascia di guerra: “Ti perdono”

Esilarante il momento in cui la Marini ha introdotto nella Casa alcuni comunicati stampa che riportavano le dichiarazioni della Rusic negli anni nascosti nel reggiseno. “Tutte queste sono dichiarazioni dove dici cose non vere”. Immediata la risposta della Rusic: “Non credo, io non mento”. Il confronto è andato avanti con vari botta e risposta simili finché le due donne hanno deciso di terminare il tutto con un abbraccio. La Marini infatti ha poi dichiarato: “Io non porto rancore, ti perdono”.