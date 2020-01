Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori al Gf: “La malattia ci ha uniti”

Incontro al Grande Fratello fra Cecchi Gori e Rita Rusic: ecco cos’è successo

Al Grande Fratello Vip, Rita Rusic ha incontrato il suo ex marito Vittorio Cecchi Gori. Una puntata degli incontri speciale: Pago ha avuto la possibilità di incontrare Miriana Trevisan mentre la Rusic una delle persone più importanti della sua vita, con la quale, dopo un periodo di grandi turbamenti, è riuscita a costruire un legame solido. Cecchi Gori ha parlato di un momento difficile della sua vita, che ha superato anche grazie alla sua ex moglie: la malattia lo ha fatto preoccupare, ma gli ha permesso di avvicinarsi tanto a lei.

Gf Vip 2020 diretta: la malattia di Cecchi Gori e il rapporto ricucito con la Rusic

Cecchi Gori ha spiegato che lei gli ha portato gioia nella sua vita: “Rita è una donna che ha dei numeri, altrimenti non avrei deciso di sposarla. L’ho vista per la prima volta su un set di Celentano. Lei è bella, elegante, ha stile. Siamo stati sposati per vent’anni, abbiamo avuto due figli. Rita è un’ottima madre, ha due ragazzi davvero educati. Poi non ci siamo sentiti per dieci anni”. Dopodiché ha parlato della sua malattia: “Quando sono stato male, lei era in America. Era corsa per me. Se sono guarito, forse è anche grazie a lei e a Mario. Quella malattia è servita per rimetterci insieme. Adesso siamo in buoni rapporti. Lei è la donna più importante della mia vita”.

Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori si sposano? La risposta

Alfonso Signorini ha chiesto se vorrebbero mai risposarsi di nuovo. Cecchi Gori ha risposto così: “Nessuno dei due si è risposato o ha avuto altri figli”. Chiaro il suo desiderio di avere un rapporto ancora più stretto con la Rusic, che avrebbe voluto accantonare i livori da tempo: “Dovevamo farlo molto prima. Si sbaglia sempre nella vita, ma l’amore resta”.