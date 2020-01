Federico Rossi: silenzio rotto su Paola Di Benedetto e il GF Vip

Federico Rossi rompe il silenzio su Paola Di Benedetto: le prime parole rivolte alla fidanzata, dopo che ha iniziato il GF Vip 4

In molti si chiedevano che fine avesse fatto Federico Rossi sui social. Non perché non fosse più attivo, ma perché da quando la fidanzata Paola Di Benedetto è entrata nella Casa più spiata d’Italia ha preferito non rivolgerle alcun pensiero. Evidentemente la scelta non era dettata dall’amore sfiorito, ma da un duplice intento: da una lato di concentrarsi sui suoi progetti musicali, dall’altro di non creare gossip e voci ‘rosa’. Ora però il cantante del celebre duo Benji&Fede ha rotto il silenzio, dedicando un dolce post all’ex Madre Natura. Chi credeva che se la fosse già scordata dovrà ricredersi…

“Mi manchi anche tu piccolo baco da seta… Devi sapere che ti seguo sempre”

“Mi manchi anche tu piccolo baco da seta… Devi sapere che ti seguo sempre e mi faccio anche delle gran risate!”, ha esordito Federico in un post Instagram. “Non pensare mai – ha aggiunto – per nulla al mondo che io possa non essere orgoglioso di te, mai mai. Lo sono, tremendamente. Sei fortissima, ti aspetto che qua non è lo stesso senza te”. Il messaggio, in pochi minuti, ha raccolto una miriade di like e una cascata di commenti entusiasti dei fan. Intanto Paola, sempre nella giornata odierna, ha fatto delle confessioni relative alla sua relazione e all’idea figli e matrimonio…

Paola Di Benedetto: sua madre ha voglia di diventare nonna, ma lei frena su figli e matrimonio

Nelle scorse ore, la Di Benedetto, confidandosi con Carlotta al GF Vip, ha fatto sapere che sua madre non vede l’ora di abbracciare un nipotino. L’ex Madre Natura, però, sulla questione frena. “Mia madre mi dice sempre che vorrebbe diventare nonna io però non mi sento pronta, anche il matrimonio mi spaventa”, ha dichiarato Paola nella Casa. Vista la giovane età, avrà tutto il tempo per pensare alla cosa più adatta per lei e per la sua relazione. L’importante è che con Rossi, dopo la crisi estiva, sia tornato il feeling.