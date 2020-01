Paola e Federico Rossi, matrimonio e figli? ‘Divergenze’ in casa Di Benedetto

Paola Di Benedetto e Federico Rossi, matrimonio e figli? La gieffina si svela al Grande Fratello Vip

Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono pronti al matrimonio e ai figli? A parlarne è l’ex Madre Natura al Grande Fratello Vip, durante una conversazione con Carlotta Maggiorana. Quest’ultima si confida con Pago e Paola, a cui rivela di essere pronta a diventare madre. L’ex Miss Italia ammette di avere avuto sempre questo desiderio, sebbene con il lavoro non sia facile. Ora che si è sposata ci pensa spesso e ormai si sente davvero sicura per questo grande cambiamento. Pago resta colpito di fronte a queste dichiarazioni, tanto che sembra commuoversi. Invece dall’altra parte la Di Benedetto appare turbata, sebbene le confessioni di Carlotta siano toccanti. Infatti, la Di Benedetto dice la sua su questo argomento, rivelando di non sentirsi affatto pronta per un matrimonio o per mettere al mondo dei figli. Al momento, dunque, Paola non ci pensa a formare una famiglia insieme a Federico, sebbene sua madre voglia diventare presto nonna. A dichiararlo è lei stessa durante questo confronto con Carlotta e Pago nella serata di ieri al GF Vip.

Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto non è pronta a metter su famiglia: intanto la madre ha un grande desiderio

“Mia madre mi dice sempre che vorrebbe diventare nonna io però non mi sento pronta, anche il matrimonio mi spaventa”, dichiara Paola Di Benedetto nella Casa. Pertanto, bisognerà ancora attendere prima di vedere l’ex Madre Natura convolare a nozze con il suo Federico Rossi. La loro storia d’amore procede a gonfie vele, sebbene ci sia stata una forte crisi questa estate. Nonostante ciò, Paola non si sente ancora pronta. La madre, però, nel frattempo le fa sempre presente il suo desiderio di diventare nonna. Carlotta rassicura la Di Benedetto su questo punto: “Ma è normale, ci vuole del tempo e sei giovani, devi fare tutto con calma”. La Maggiorana comprende, dunque, le motivazioni di Paola sul fatto di non sentirsi pronta al matrimonio.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi, per il momento nessun matrimonio

Nessun matrimonio in vista tra Paola e Federico Rossi. Le parole della Di Benedetto parlano chiaro e sembra non esserci al momento alcun dubbio al riguardo. La gieffina conclude poi il suo pensiero: “Purtroppo ho sentito di tanta gente che dopo poco tempo si è lasciata, ancora sento il bisogno di avere i miei spazi, forse un domani quando sarò pronta magari ci penserò”.