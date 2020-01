Gf Vip 4 terza puntata, nominati e scontri in Casa: cosa è successo

Grande Fratello Vip, la terza puntata di mercoledì 15 gennaio: chi sono i nominati

Seconda settimana in Casa ma già terza puntata di Gf Vip 4: primi nominati e scontri, è successo davvero di tutto. Dalle emozioni dei racconti di Antonella Elia che avverte un forte senso di maternità e la lettera della figlia di Adriana Volpe, siamo passati a degli accesi scontri. E poi finalmente ci sono state le prime nomination: i nominati della terza puntata sono Elisa De Panicis e Andrea Montovoli. Ricordiamo che nel televoto bisogna votare chi si vuole salvare e non chi si vuole eliminare. I concorrenti non hanno avuto totale libertà di scelta, ma gli uomini hanno potuto votare solo altri uomini e lo stesso è successo alle donne. C’è stata un’altra differenza: per gli uomini nomination segreta in confessionale, mentre le donne hanno fatto i loro nomi in modo palese, con il classico gioco delle carte. I tre Highlander rimasti in gioco, invece, non hanno partecipato alle nomination.

Gf Vip 4, il riassunto della terza puntata: tutto ciò che è successo

Ma prima di scoprire nei dettagli tutte le nomination, vediamo cosa è successo nella terza puntata del Gf Vip, di mercoledì 15 gennaio. La serata è cominciata con il processo a Salvo Veneziano per le dichiarazioni su Elisa De Panicis, con i provvedimenti presi dagli autori e da Alfonso Signorini (e la reazione a sorpresa di Pupo). Subito dopo siamo tornati a sorridere con le clip su Antonella Elia e su Barbara Alberti, ma anche le dichiarazioni di Adriana Volpe sulla Rai. Ma Signorini ha anche accolto nella Casa anche Paola Caruso, che aveva tante cose da dire a Ivan Gonzalez! Molti si aspettavano un confronto più acceso, che invece non è arrivato, ma è arrivato tra due concorrenti… Le accuse di Elisa sono giunte a Denver, che non ha reagito per niente bene. Ma adesso vi lasciamo a tutte le nomination della terza puntata!

Grande Fratello Vip, le nomination delle donne: motivazioni al veleno

Fernanda Lessa ha nominato Antonella Elia per un episodio legato al pranzo;

Rita Rusic ha nominato Elisa De Panicis perché la ritiene diversa da lei ed è rumorosa;

Adriana Volpe ha nominato Carlotta Maggiorana perché ha sofferto più degli altri in settimana;

Paola Di Benedetto ha nominato Clizia Incorvaia, le ha dato fastidio il dire in camera, tra le righe, ‘Se tu mi nomini io ti nomino’;

Licia Nuniz ha nominato Fernanda Lessa perché ha visto in lei alti e bassi in settimana, a volte anche atteggiamenti un po’ aggressivi e le danno fastidio;

Clizia Incorvaia ha nominato Elisa De Panicis per modi diversi di vivere;

Barbara Alberti ha nominato Elisa De Panicis ritenendola la più forte e perché non ha gradito ciò che ha detto su Denver;

Carlotta Maggiorana ha nominato Adriana Volpe perché ci è rimasta male di un rimprovero per come era stato rifatto il letto;

Antonella Elia ha nominato Fernanda Lessa perché le sta antipatica, la trova aggressiva e molto altro ancora;

Elisa De Panicis ha nominato Clizia Incorvaia, non notando da parte sua un approccio nei suoi confronti.

Gf Vip 4, le nomination segrete degli uomini: Montovoli il più votato