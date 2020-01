Salvo, processo al Gf Vip: la Plevani sbotta “Una volta gli autori ti bloccavano”

Gf Vip 4, Salvo Veneziano squalificato: Alfonso Signorini apre la puntata furioso

Al Grande Fratello Vip 4 Alfonso Signorini ha voluto affrontare subito l’argomento della settimana, cioè la squalifica di Salvo Veneziano dopo le frasi dette su Elisa De Panicis, con tanto di risate da parte di Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese. L’atmosfera si accesa subito perché Signorini non ha voluto transigere sulle parole dell’ex concorrente: “Dobbiamo sdoganare – ha così esordito sull’accaduto – certi pregiudizi schifosi, ottusi, maschilisti. Non possiamo più accettare che si sentano certe schifezze, neanche in un programma come il Grande Fratello”. A intervenire è stata anche Elisa che, visibilmente sorpresa dall’eliminazione di Salvo, ha spiegato che in effetti quel giorno si “sentiva gli occhi addosso” ed è andata a cambiarsi. “Se tu indossi qualche vestito seducente – gli ha subito fatto però notare Alfonso – questo non giustifica i comportamenti dei maschi”.

Grande Fratello Vip, Wanda Nara scioccata: “Nessuno ha avuto il coraggio di chiedere scusa”

Duro il commento di Barbara Alberti: “Una ragazza bella e libera come Elisa suscita la violenza. In un Paese in cui ammazzano una donna al giorno ci sono ancora leggi inadeguate”. E sulla presunta ironia usata dai ragazzi: “Nelle osterie si possono fare discorsi divertenti, non di questa gravità”. Sergio, Patrick e Pasquale hanno cercato di dire la loro prima di entrare in Casa e giustificarsi ma Alfonso non ha voluto sentire ragioni. “Sono un po’ sotto shock – ha aggiunto Wanda Nara a un certo punto – perché nessuno ha avuto il coraggio di chiedere scusa. Non giustificarsi, dire una cosa dire l’altra”. “È un’ironia che fa piangere”, ha commentato il conduttore.

Salvo si scusa con tutti: il discorso al Grande Fratello Vip 4

“Pensavo di far ridere i miei compagni – queste le parole di Salvo in diretta –. Io la cosa che voglio far capire è che non intendevo offendere nessuno, chiedo scusa a tutte le persone che ci vedono da casa, alla ragazza se magari ho fatto qualche battutina in più. Stavo scherzando, ho buttato un po’ di ironia, ci metto la faccia, ho creato un po’ di problemi ai miei figli e a mia figlia. Io non sono quella persona lì”. C’è stato subito un confronto tra Salvo ed Elisa, e lei si è detta stupita perché non credeva che Salvo si sarebbe spinto oltre, visto il bellissimo discorso che aveva fatto sulla fedeltà nei confronti della moglie.

Alfonso propone a Sergio, Patrick e Pasquale i centri anti-violenza: Laricchia si oppone

Eliminato Salvo, Signorini è tornato a parlare dei suoi tre colleghi proponendo una visita nei centri anti-violenza: cosa che non è andata assolutamente giù a Pasquale che non vuole essere associato a certi comportamenti. “Questa sera – ha chiarito Alfonso – vi ho fatto una proposta, voi avete riso di parole gravi. Per uscirne in modo costruttivo nella quale io credo tantissimo, che è quello di conoscere dal vivo quello che subisce una donna, una violenza. Poi se qualcuno di voi non ci vuole andare noi non obblighiamo nessuno. Poi se attraverso il racconto di anche una sola delle persone che ci aspettando noi abbiamo dato una svolta”.

Cristina Plevani polemica col Grande Fratello Vip

Scettica sul trattamento riservato a Salvo è stata Cristina Plevani che è già intervenuta sulla faccenda: secondo la vincitrice del Gf Salvo ha esagerato ma lo hanno fatto ancor di più gli autori e chi lo ha messo alla gogna. “Ci rendiamo conto – queste le sue parole – che Salvo, con tutto sto giro di mi…ate che gli sono uscite dalla bocca, voleva solo dire: ‘Quella me la tro…rei’?”. Qui di seguito tutti gli altri tweet:

Una volta gli autori ti bloccavano subito se dicevi qualcosa di sbagliato, ti chiamavano in confessioalnale per farti notare le cose. Toccava al gf fermarlo, non ai ragazzi. Questa gogna ai ragazzi non mi piace. #GFVIP — Cristina Plevani (@CristinaPlevani) January 15, 2020

A cosa sto assistendo? #GFVIP — Cristina Plevani (@CristinaPlevani) January 15, 2020