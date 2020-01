Eliminazione Salvo: come il GF lo ha informato e come ha reagito (video)

Eliminazione Salvo Veneziano: come il GF Vip lo ha informato e come ha reagito (video). La lettura del comunicato ufficiale e lo stupore in diretta del concorrente

Nella giornata di ieri il Grande Fratello Vip ha deciso di espellere dal gioco Salvo Veneziano a causa di alcune sue opinabili dichiarazioni su Elisa De Panicis. Il fatto ha sollevato molto rumore. Oggi, la trasmissione ha divulgato un filmato in cui viene mostrato il momento in cui è stato detto al concorrente di abbandonare la Casa. La comunicazione è arrivata tramite una lettera firmata dallo show che Salvo ha letto a voce alta in confessionale. Il suo stupore è stato palese. Nonostante ciò, l’uomo ha accettato senza batter ciglio la scelta del programma.

Salvo Veneziano espulso dal reality: “La vostra decisione io l’accetto”

“Lo leggo piano perché quando io devo leggere mi emoziono. Comunicato ufficiale: Salvo, come sai, il Grande Fratello è un gioco ma non solo”. Questo l’esordio del comunicato ufficiale letto da Veneziano nel confessionale del reality prima di essere costretto ad abbandonare la Casa. “Essere un concorrente – ha continuato a leggere il siciliano – comporta delle responsabilità importanti sia nei confronti del pubblico sia nei confronti degli altri inquilini. In questo caso alcune tue espressioni e affermazioni hanno violato le regole dello spirito dello stesso programma”. A questo punto è giunta la doccia gelata: “Le conseguenze sono inevitabili. Sei ufficialmente squalificato dal gioco, devi abbandonare immediatamente la Casa.” Dopo dei secondi di silenzio, Salvo ha dichiarato: “Grande Fratello, la vostra decisione io l’accetto, naturalmente. Se ho offeso qualcuno…”. Il video (che è visionabile qui) viene tagliato in questo istante. Evidentemente il comunicato non ha specificato inizialmente a Veneziano le frasi incriminate per cui è stato eliminato. Frasi che gli sono state fatte riascoltare in un secondo momento.

Parla la moglie Giusy dopo l’eliminazione del marito: “L’ho sentito, non sta bene”

Sulla vicenda è intervenuta nelle scorse ore la moglie di Salvo, Giusy. La donna è intervenuta a Mattino 5, ai microfoni del talk mattutino condotto da Federica Panicucci. “Ci vivo da vent’anni – ha dichiarato la donna – ed è il padre dei miei figli. È un momento di goliardia troppo eccessivo che condanno (…) Non sto difendendo mio marito ma se fosse un violento, non sarei seduta su questa poltrona”. Giusy ha inoltre fatto sapere di aver sentito il marito dopo l’eliminazione: “Gli ho parlato al telefono. Non sta bene perché inizialmente non si era reso conto, poi ha capito una volta che gli hanno mostrato il video. Ha chiesto scusa agli autori, alla produzione, a me e alla figlia per averla messa in questa situazione. Chiede scusa a tutte le donne. Anche io l’ho rimproverato. Ho sentito una persona ferita”.