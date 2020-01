GF Vip, la moglie di Salvo dopo la squalifica: “L’ho sentito, non sta bene”

GF Vip, Salvo Veneziano squalificato: parla la moglie Giusy a Mattino 5

Salvo Veneziano è stato squalificato dal Grande Fratello Vip, dopo alcune sue dichiarazioni davvero sconvolgenti. Oggi a parlare è proprio sua moglie, Giusy, a Mattino 5. La donna dichiara di non voler assolutamente difendere la forma e il contenuto delle affermazioni fatte dal marito. Ricordiamo che Salvo si è lasciato andare a un momento criticato dalla maggior parte dei telespettatori, che hanno poi richiesto l’immediata squalifica. Scendendo nel dettaglio, Veneziano ha fatto delle battutine sgradevoli nei confronti di Elisa De Panicis, scherzando insieme agli tre highlanders. Le sue parole, abbastanza forti, non state per nulla accettate dal pubblico, che sui social si è lasciato andare a forti accuse e importanti critiche. Ed ecco che proprio ieri sera è arrivata l’espulsione, attraverso un provvedimento, di Salvo. Oggi la moglie appare davvero provata per quanto accaduto, ma ci tiene a precisare che Veneziano non è una persona violenta, come in molti lo stanno dipingendo.

Salvo fuori dal Grande Fratello Vip: la moglie chiede scusa a tutte le donne

“Ribadisco che non condivido né la forma né il contenuto delle dichiarazioni di mio marito, chiedo scusa a nome suo. In realtà, io non l’ho neanche riconosciuto. Conosco benissimo mio marito, so che non è una persona violenta”, dichiara a Mattino 5 la moglie di Salvo. Dopo l’espulsione di Veneziano dal GF Vip, Giusy si dice certa del fatto che le parole di suo marito non avrebbero un significato letterale, ma metaforico. Per la donna il suo è stato un “atteggiamento gradasso, un momento di goliardia eccessivo, troppo eccessivo”. Ed è proprio questo ciò che Giusy condanna. Non solo, ribadisce nuovamente che Salvo non è una persona violenta. A detta della donna, l’intento di Veneziano sarebbe stato solo quello di far ridere.

GF Vip, Giusy ha sentito Salvo dopo la squalifica: “In questo momento non sta bene”

Dopo l’espulsione, Salvo ha avuto modo di sentire sua moglie. Quest’ultima, nel programma di Federica Panicucci, che proprio ieri condannava le dichiarazioni di Veneziano, chiede scusa a tutte le donne. “Io non sto difendendo mio marito, se mio marito fosse una persona violenta non sarei seduta su questa sedia. Io lo conosco da 20 anni e non è una persona violenta. Certo che mi ha ferito, ho dei figli a casa”, dichiara ancora Giusy. Salvo al telefono le avrebbe raccontato di sentirsi molto ferito per quanto accaduto: “Ho sentito una persona molto ferita, una persona che in questo momento non sta bene. Inizialmente non si è reso conto, quando poi gli hanno fatto vedere lì lui si è reso conto. Ha chiesto scusa agli autori, a tutti, a me, alla figlia e chiede scusa a tutte le donne.”