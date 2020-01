GF Vip, Panicucci contro Salvo dopo le frasi su Elisa: “Fa orrore”

GF Vip, le dichiarazioni di Salvo mandano su tutte le furie Federica Panicucci a Mattino 5

È ormai scoppiato il primo caso al Grande Fratello Vip, che vede sotto accusa Salvo Veneziano. Il web è contro il gieffino, tanto da chiedere al programma la sua squalifica. In particolare, oggi a Mattino 5 vediamo Federica Panicucci profondamente sconvolta per le frasi utilizzare da Salvo su Elisa De Panicis. Per molti le dichiarazioni di Salvo sono davvero sconvolgenti e non si possono assolutamente sentire. Le battute fatte da Veneziano avrebbero superato davvero il buon senso e hanno scatenato l’ira del pubblico. Infatti, i telespettatori chiedono ora a gran voce un provvedimento immediato nei confronti del concorrente, inizialmente entrato come highlander, insieme ad altri tre ex gieffini. Il tutto è accaduto quando si trovavano tutti e quattro nel privée, in attesa di essere trasferiti nella Casa. Sergio Volpini ha chiesto ai suoi compagni d’avventura quali sono le donne, presenti nel reality, che avrebbero potuto sedurli. Ed ecco che proprio la reazione di Salvo a questa domanda ha sconvolto un po’ tutti.

Salvo Veneziano al GF Vip sotto accusa: il concorrente sconvolge il pubblico

Frasi choc contro le donne da parte di #SalvoVeneziano al #GFVIP.

Tutto lo studio di #Mattino5 insieme a @fede_panicucci si indigna pic.twitter.com/WBYGh1fRQb — Mattino5 (@mattino5) January 13, 2020

“Io se fossi stato single quella piccolina lì tutta trasparente. Quella si merita due schiaffi che le devi spezzare la colonna vertebrale”, ha risposto Salvo alla domanda di Sergio. Veneziano al Grande Fratello Vip ha poi continuato: “Da staccarle la testa e lasciarla con la pelle sul letto perché le ossa me le sono bevute!” È possibile, intanto, sentire le risate dei presenti, mentre Salvo sembra rendersi conto di quanto detto. Infatti, vediamo il concorrente chiedere scusa guardando verso le telecamere. Oggi a Mattino 5, la Panicucci parla dell’accaduto e dimostra di essere profondamente sconvolta. La conduttrice si ribella e spera che Alfonso Signorini faccia di tutto per mettere in atto un provvedimento contro Salvo.

Grande Fratello Vip, Federica Panicucci si schiera contro Salvo dopo le dichiarazioni su Elisa

“A me questo video fa orrore. Trovo terribile quello che Salvo dice e gli altri che ridono. Lo trovo disgustoso, una cosa del genere è intollerabile”, dichiara la Panicucci contro Salvo. Le dichiarazioni di quest’ultimo sull’influencer Elisa sono per la conduttrice di Mattino 5 davvero intollerabili e i presenti in studio appoggiano il suo sfogo.