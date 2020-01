Denver e Elisa, scontro al Gf Vip: durante la pubblicità gli animi si accendono

Gf Vip, Andrea Denver scopre le accuse di Elisa De Panicis: la sua verità sulla loro relazione

Andrea Denver e Elisa De Panicis, è scontro al Grande Fratello Vip: è giunto il momento della verità, peccato che ne abbiamo sentite due diverse. Elisa ha raccontato dal suo punto di vista il rapporto che c’è stato con Denver, un anno e mezzo a detta sua. Andrea ha negato una tale durata della relazione, chiarendo in ogni momento che da parte sua non c’era un interesse sentimentale verso Elisa. Forse lei sì e oggi parla da donna ferita, almeno questa è l’impressione di molti da casa e in Casa. Ma Elisa ha rivelato ben altro su Denver, lo ha accusato infatti di fare delle strategie al Gf Vip 4 e gliele avrebbe confessate prima di entrare nella Casa. Secondo lei, Andrea si sarebbe informato sui personaggi più forti del cast e per questo starebbe sempre vicino a Rita Rusic. E ancora, sempre secondo Elisa, Andrea avrebbe pensato di creare una storia con lei per proseguire nel gioco.

Denver contro Elisa De Panicis, è scontro al Gf Vip: “Stai facendo vittimismo”

Lui ha negato tutto, ha detto che sono tutte bugie quelle raccontate da Elisa nello sfogo con Paola. Ma quando Alfonso Signorini è andato in pubblicità, lo scontro tra Elisa e Denver è proseguito! Lui ha subito detto: “Stai facendo vittimismo. Mi dispiace dirlo ed è ingiusto nei mei confronti, che ti ho sempre portato rispetto. Non me lo sarei mai aspettato”. Elisa, dopo aver raccontato una realtà diversa da quella di Denver, ha replicato: “Sono solo arrabbiata”. Poi Andrea ha proseguito: “L’episodio chiave è che ieri abbiamo conversato per trenta minuti, abbiamo finito la conversazione in maniera bellissima dal mio punto di vista. La prima cosa che ha fatto lei è andare a parlare da Paola in quel modo. Veramente incoerente da parte sua, incoerenza spaventosa”. Ma lei è convinta della sua versione dei fatti, non ha fatto marcia indietro.

Grande Fratello Vip, Elisa contro Denver ma lui si difende: “Sei una bugiarda!”

Quando Elisa De Panicis ha insistito con la sua verità, Denver le ha detto: “Sei una bugiarda. Sono l’ultima persona che farebbe una cosa del genere. Non ne ho bisogno. Sento di avere tanti bei lati che non ho bisogno di venire a fare delle porcherie sentimentali finte. Ti stai comportando male”. Il modello è anche sceso nello specifico in alcuni episodi, raccontando che quando si sono visti a Milano a volte lui non le dava neanche molta retta. Ma niente, lei è rimasta ferma sulle sue convinzioni: “Mi dà fastidio solo che tu pensavi di poter creare qualcosa insieme”.

Alfonso Signorini al Gf Vip interroga Denver e Elisa

Tornato in onda, Alfonso ha voluto vederci chiaro e ha chiesto a Denver chiarimenti sulla presunta strategia con Elisa. Lui ha negato tutto: “Assolutamente, non ne ho bisogno. So il ragazzo che sono. Alfonso, perdona l’esempio che devo portare, se uno mi segue su Instagram sa quanto sono riservato”. La versione di Elisa non è cambiata: “Io stavo guidando, stavo tornando a casa. Ho ascoltato la conversazione, stavamo chiacchierando e questo è stato il risultato”. Ovviamente non ne verremo a capo facilmente, perché ognuno sembra convinto di ciò che dice. Sarà il pubblico a decidere a chi credere, e di sicuro lo scontro tra Denver e Elisa al Gf Vip proseguirà nei prossimi giorni!