GF Vip Elisa De Panicis, forti accuse contro Denver: “Mi indica cosa fare”

GF Vip, Elisa De Panicis accusa duramente Andrea Denver: lungo e duro sfogo

Al Grande Fratello Vip, Elisa De Panicis si lascia andare a un duro sfogo contro Andrea Denver. Ormai sappiamo con certezza che i due hanno avuto, in passato, una breve frequentazione. La fashion blogger, però, darebbe troppa importanza alla presenza del ragazzo nella Casa. Questo dettaglio non è passato inosservato neanche agli occhi di Paola Di Benedetto, che glielo fa nuovamente notare. Il tutto è accade nelle ultime ore, dopo un nuovo confronto tra Elisa e Denver. La De Panicis ammette di non riuscire più a sopportare la presenza di Andrea, sfogandosi con Paola. La fidanzata di Fede ha qualche perplessità e, a questo punto, Elisa inizia a fare delle forti accuse nei confronti di Denver. In particolare, la ragazza sembra voler far capire che Andrea potrebbe avere delle strategie di gioco. A detta della fashion blogger, il ragazzo sarebbe una persona che va a convenienza. Il motivo? Si starebbe avvicinando a determinate persone nella Casa per il gioco e non solo.

Elisa De Panicis descrive Denver come una persona che va a convenienza: le accuse al Grande Fratello Vip

Elisa al GF Vip appare davvero furiosa nei confronti di Denver. La ragazza è certa che Andrea stia facendo il “cagnolino con Rita Rusic“ e subito dopo spiega il presunto motivo a Paola. “Lui lui è entrato e ovviamente ha detto che suo cugino gli ha detto che Rita è un pezzo grosso e quindi mi affiancherei a lei”, rivela la De Panicis. Non solo, la fashion blogger poi prosegue: “È una persona che mi indica cosa fare”. Sono davvero forti le accuse che Elisa fa nei confronti di Denver e la Di Benedetto glielo fa subito notare: “Questa è una bella accusa”. Elisa fa anche intendere, inoltre, che Andrea le ha consigliato di nominare Fabio Testi. Lei, però, vorrebbe agire con la sua testa e non con quella degli altri.

Elisa e Denver al GF Vip: continuano i problemi per i due concorrenti

“Per me lui è fastidioso”, continua Elisa. La Di Benedetto non comprende il motivo per cui la sua coinquilina sia così furiosa con Andrea, sebbene tra loro ci sia stato solo un breve flirt in passato. La De Panicis spiega, più volte, di non sopportare la presenza del ragazzo nella Casa poiché sa già con certezza che “è una persona a convenienza”. Non ci resta che attendere per scoprire che cosa accadrà tra i due prossimamente e se si discuterà su queste accuse o meno.