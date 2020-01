Elisa e Andrea Denver, dov’è la verità? Rabbia e delusione al Gf Vip: l’intrigo

Gf Vip 4, Elisa e Denver la tregua è arrivata: cos’è successo in questi giorni

Al Gf Vip 4 molto probabilmente si parlerà anche di loro, Elisa De Panicis e Andrea Denver, che – come ben sapete tutti ormai – hanno avuto un flirt quando si sono trovati entrambi in Florida. Non sappiamo tutti i dettagli su questa relazione, nel senso che la durata è sconosciuta e loro non hanno detto chissà cosa; siamo sicuri però del fatto che Elisa non ha reagito per niente bene al fatto che Andrea Denver in diretta televisiva ha negato qualsiasi coinvolgimento con lei. Se ne sta parlando in questi giorni, e proprio tra ieri e oggi pare che i due siano arrivati a una tregua. Veniamo subito al dunque.

Elisa e Denver sono stati insieme: il modello racconta il flirt a Miami

In confessionale Elisa si è mostrata molto perplessa perché non si aspettava che Andrea avrebbe rinnegato questo flirt; Denver da parte sua ha spiegato che “c’è stato un flirt in precedenza ma almeno dalla mia posizione non ho visto qualcosa in più”. Confessionali completamente diversi insomma, con lei infastidita e lui stralunato, diciamo così. Il chiarimento comunque è avvenuto, ed è stato mostrato non su Canale 5 ma nella diretta (ne trovate una sintesi sul sito ufficiale della trasmissione): Andrea ha spiegato chiaramente ad Elisa che non voleva rendere pubblici fatti così privati. Apprezzabile, certamente, anche se forse avrebbe potuto evitare di rinnegare spudoratamente un flirt.

Grande Fratello Vip 4, Andrea ha un altro ideale di donna

Al momento i due sembrano aver fatto pace e paiono trovarsi in sintonia, anche se dubitiamo che questo implicherà un qualche coinvolgimento sentimentale, visto che Denver pare aver bisogno di un altro tipo di ragazza: fisicamente i due si piacciono ma lui ha un altro ideale di donna, propositiva e intraprendente, certo, ma completamente diversa dalla De Panicis. In diretta ne vedremo delle belle, statene certi!