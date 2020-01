Gf Vip Elisa e Denver, lei s’infuria: sono stati insieme, spuntano i Damellis

Elisa De Panicis e Andrea Denver sono stati insieme: tutta la verità dopo la puntata del Gf Vip 4

Il mistero su Elisa De Panicis e Andrea Denver è stato svelato: sappiamo cosa c’è stato fra i due. E che non si tratti di una semplice amicizia era già chiaro quando si sono incontrati nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo l’ingresso di Elisa, infatti, c’è stato un lungo abbraccio con Denver e Signorini ha chiesto se c’è stato qualcosa fra loro. Andrea ha negato e ha parlato solo di amicizia, così a Elisa è subito scappato uno “str…zo” che è stato un tutto dire. Nella notte, dopo la puntata quindi, Elisa ha mostrato un certo disappunto per ciò che ha detto Denver sul loro rapporto. Anzi, sembrava proprio arrabbiata per il fatto che lui l’avesse definita solo un’amica, così si è sfogata con Adriana Volpe e Paolo Ciavarro.

Gf Vip 4, la verità su Elisa e Denver: lei rivela tutto nella notte e cita i Damellis

La giovane influencer ha raccontato quindi che a San Valentino di due anni fa c’è stato un invito a cena da parte di Denver. E con due persone che conosciamo molto bene: “Andrea mi invita a cena con Damante e la De Lellis. Io non accetto perché a San Valentino che ci facciamo io e te? Dico guarda ti manderò una mia amica”. Quindi ha deciso di non accettare l’invito anche perché era il giorno degli innamorati. Poi però hanno iniziato a frequentarsi: “Io ero molto distaccata all’inizio. Poi abbiamo iniziato a vederci ripetutamente. Da Miami ogni tanto sono andata a New York, lui ogni tanto veniva a Miami, perché io vivevo là. Poi ci siamo visti a Milano. Una storiella che va avanti per un anno e mezzo”. Una frequentazione che è durata un bel po’, insomma.

Elisa De Panicis e Denver fidanzati? Lei racconta la frequentazione di un anno e mezzo

Andrea ha continuato a cercare Elisa sia a Milano, un mese fa, sia a Roma più recentemente. Elisa non ha più accettato di vederlo perché sta frequentando un altro ragazzo. Ecco le sue parole: “Quando sono scesa a Roma mi dice che mi viene a trovare in albergo, io ho detto no. Ma stiamo scherzando? No assolutamente. Lui ogni volta ci prova, io dico no perché sto frequentando un’altra persona. Adesso tu in serata dici che sono amica e non c’è stato mai niente? Ti viene l’incavolamento. Poi mi mette sempre a disagio. È tosta la cosa, io accetto di vivere in una casa e fare una convivenza forzata con lui”.

Elisa De Panicis furiosa con Denver, ma ha un altro ragazzo fuori

Dai suoi racconti, Adriana e Paolo avevano capito che Elisa De Panicis e Andrea Denver sono stati fidanzati. Ma lei ha chiarito subito: “Non siamo stati insieme, ci siamo frequentati”. Prima di entrare nella Casa, Elisa ha messo al corrente il ragazzo che sta frequentando di tutto, ma gli altri due le hanno fatto notare che non deve essere stato piacevole per lui vederla arrabbiata perché Denver l’ha definita solo un’amica. Elisa non è preoccupata: dice che il ragazzo in questione non è italiano, quindi magari non ascolterà i suoi discorsi nella Casa. Ma fa bene a esserne così sicura?