Pupo contro corrente, nel mirino Signorini: “Una gogna mediatica!”

Grande Fratello Vip, Pupo voce fuori dal coro: durante la vicenda di Salvo Veneziano, l’opinionista sminuisce la bravata sostenendo che ci sia stato un eccessivo accanimento contro i concorrenti. E il popolo del web concorda con il cantante

La terza puntata del Grande Fratello Vip parte con il racconto della delicata vicenda di Salvo Veneziano, episodio tanto chiacchierato nelle varie trasmissioni televisive. L’ex concorrente della prima edizione del reality ha espresso, dopo aver partecipato ad una cena insieme ai concorrenti Vip, alcune affermazioni che hanno fatto parecchio scalpore. Dopo il confronto tra l’ex pizzaiolo ed Elisa De Panicis, il conduttore ha invitato il resto degli inquilini del tugurio (Patrick, Pasquale e Sergio) a far visita ad alcune donne vittime di violenza in un centro per avere un confronto con queste ultime. In studio viene chiesta l’opinione di Pupo, il quale non sembra essere d’accordo con la vicenda nei confronti degli ex gieffini.

Pupo non ci sta e afferma: “Vedo molta ipocrisia, anche nella gogna che stiamo mettendo addosso a questi quattro ragazzi!”

“Io sono stato qui, ho ascoltato con molto interesse, non ho voluto commentare, ma se me lo chiedi ti posso dire sinceramente che sono argomenti che normalmente io non commento volentieri, sono ricchi di ipocrisia.

C’è molta ipocrisia anche nella gogna che stiamo mettendo addosso a questi quattro ragazzi”. A questo punto Alfonso tenta di interrompere l’intervento ma il cantante rincara la dose: “Perdonami, ma se mi chiedi un pensiero… loro hanno detto cose tremende, la forma è sbagliatissima e quello che non si può sentire di quelle cose è la volgarità e l’ignoranza. Sto parlando di ignoranza, ma non di cattiveria; ignoranza nel senso che loro non sanno neanche quello che dicono. Anche le loro scuse, lo dico con simpatia, sono scuse di poveri ignoranti, loro non sono neanche in grado di chiedere scusa, ragazzi. Comunque hanno fatto una cosa totalmente sbagliata”.

Il popolo del web approva le affermazioni dell’opinionista

Sui vari social, pare che il pubblico non aspettasse altro. In particolare, su Twitter, c’è chi ha elogiato il pensiero del paroliere: “Pupo che concorda sul fatto che stiano facendo una gogna mediatica con un livello di ipocrisia incredibile. Finalmente!”