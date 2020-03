Gf Vip 4 quindicesima puntata: nomination, catena delle verità e rimproveri

Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato nella quindicesima puntata del 2 marzo 2020

Cosa è successo nella quindicesima puntata del Gf Vip 4? Dopo una settimana senza appuntamenti in prima serata, in cui l’argomento principale è stata la rivalità tra Valeria Marini e Antonella Elia, Alfonso Signorini ha affrontato i temi della serata. Ma prima di scoprire i fatti della puntata, parliamo dell’eliminato della puntata. Anzi, del primo nominato visto che non c’era eliminazione in questo televoto. In nomination c’erano le tre ragazze entrate nelle ultime settimane, ovvero Teresanna Sara e Asia, e insieme a loro Fabio Testi, nominato dal gruppo. Il pubblico ha salvato il proprio preferito e Asia è stata la meno votata, quindi è già in nomination. Scopriamo adesso cosa è successo nel corso della serata e poi tutte le nomination, ma vi ricordiamo che il prossimo appuntamento col Gf Vip è per mercoledì 11 marzo.

Gf Vip 4 quindicesima puntata, il riassunto di lunedì 2 marzo 2020

Il conduttore ha cominciato affrontando proprio l’argomento più caldo della settimana, ovvero la lite tra Antonella e Valeria. Alfonso ha ripreso entrambe, compresa Fernanda Lessa, condannando sì la spinta della Elia ma anche le provocazioni di Valeria. Chiusa questa parentesi, si è passati a un altro tema scottante: Zequila ha continuato a insinuare di aver avuto una storia con Adriana e in confessionale ha raccontato una storia ben dettagliata. Inevitabilmente si è riacceso lo scontro e ognuno ha ribadito la sua verità. Ma su questa vicenda è intervenuto anche Pupo parlando del flirt con Barbara d’Urso! C’è stato poi un momento molto emozionante, ovvero il messaggio del figlio di Fabio Testi seguito dall’appello di quest’ultimo al pubblico: ha chiesto tra le righe di essere eliminato. Paolo Ciavarro è stato messo al corrente del gossip sull’età di Clizia e ha reagito decisamente bene! Infine è stata montata una clip sulla cotta di Sara per Denver, ma Signorini ha trovato il tempo anche per rimproverare Asia per l’espressione poco felice usata in settimana.

Gf Vip 4 nominati quindicesima puntata, tutte le nomination

E passiamo adesso alle nomination. Non ci sono stati i preferiti questa settimana e il Grande Fratello Vip ha studiato un meccanismo diverso per le nomination. Fatta eccezione per Asia che era già al televoto, ogni uomo della Casa ha salvato una donna. Alfonso li ha chiamati in ordine alfabetico, per cognome:

Sossio ha salvato Valeria;

Paolo ha salvato Fernanda;

Denver ha salvato Paola;

Aristide ha salvato Licia;

Patrick ha salvato Adriana;

Fabio ha salvato Teresanna;

Zequila ha salvato Antonella.

Al televoto quindi è andata Sara. Ma alcuni salvataggi hanno fatto parecchio discutere: Denver e Paola, ma Adriana pare aver capito, ma soprattutto Aristide e Fabio che non hanno salvato Antonella, preferendo altre a lei. Di sicuro questa catena aprirà nuovi scenari in settimana. Ma non è finita qui per quanto riguarda il televoto, perché i maschi non sono stati di certo immuni, ma per loro ci sono state le classiche nomination e non una catena di salvataggio. Eccole nel dettaglio:

Fabio ha nominato Aristide;

Patrick ha nominato Fabio;

Zequila ha nominato Fabio;

Paolo ha nominato Fabio;

Sossio ha nominato Fabio;

Denver ha nominato Fabio;

Aristide ha nominato Fabio;

Antonella ha nominato Aristide;

Fernanda ha nominato Fabio;

Adriana ha nominato Zequila;

Paola ha nominato Fabio;

Licia ha nominato Fabio;

Valeria, Teresanna, Sara e Asia non hanno fatto la nomination perché matematicamente Fabio era già al televoto. I nominati della settimana sono Asia, Sara e Fabio. Signorini ne ha approfittato per rimproverare tutti: non ci si può accordare per le nomination. Per Testi verrà fatta un’eccezione, comprendendo le sue motivazioni e considerando l’emergenza coronavirus.