Zequila e Volpe, scontro al veleno: “Dopo Pappalardo bannato ovunque”

Adriana Volpe e Antonio Zequila, ancora in discordia sulla presunta liaison

Ancora scintille tra Adriana Volpe e Antonio Zequila in merito al presunto flirt avvenuto tra i due in giovane età. Dopo lo scontro andato in onda nella puntata precedente, in settimana la diatriba ha continuato a tenere banco tanto che l’attore ha dichiarato apertamente guerra alla coinquilina giurando di raccontare tutti retroscena della vicenda. Antonio si è quindi recato in confessionale per riferire nei minimi particolari come sarebbe avvenuta la conoscenza tra loro e ha parlato di un pomeriggio di passione. La clip è stata mandata in onda nella puntata del 2 febbraio suscitando enorme indignazione in Adriana. La donna ha ribadito la mancata eleganza del coinquilino nel riportare fatti accaduti anni fa, trovando anche appoggio da parte di Fabio Testi e dallo stesso conduttore. Nonostante ciò, Zequila ha continuato a sostenere la sua tesi: tra i due concorrenti sono volati parecchi stracci! Ma scopriamo insieme cos’è successo nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, lite tra Adriana e Antonio: “Dopo Pappalardo sei stato bannato ovunque”

Dopo aver visualizzato la clip, Alfonso ha chiesto alla conduttrice cosa ne pensasse delle ultime affermazioni di Zequila. “Sto contando fino a mille perché fino a dieci non basta. Premesso che potrei benissimo chiuderla. Se fosse vero perché me ne dovrei vergognare? La cosa grave è andare in confessionale e dire quelle cose. Dopo Pappalardo sei stato bannato ovunque, l’educazione non te l ha insegnata nessuno. Per quanto mi riguarda questa persona è trasparente“. Il campano ha quindi replicato: “Sono una persona vera, dopo che lei ha detto ‘Zequila fa schifo’…Io accetto la mia vecchiaia, ma non sopporto le persone bugiarde, false e ipocrite. Giuro sulla vita di mio padre che è morto che è vero!”.

La situazione degenera, Testi sottolinea il poco tatto di Antonio

L’animo della Volpe non si è placato e la donna ha continuato la discussione: “Come uomo mi fa pena e schifo, mi dispiace che stiamo scrivendo una pagina di televisione pessima. È infrequentabile, ha un ego esagerato, quale donna potrebbe sentirti a suo agio con lui“. A questo punto Signorini ha chiesto il parere di Fabio Testi il quale ha dichiarato: “Hanno torto tutti e due. Zequila non deve sottolineare una cosa del genere, non si fa. Adriana è una donna sposata, potrebbe però prenderla con più sorriso”.