Adriana Volpe smaschera Zequila: “Si imbuca alle feste”, lui insiste sul flirt

Grande Fratello Vip, Adriana Volpe e Antonio Zequila ancora in guerra: le ultimissime dalla Casa

Adriana Volpe e Antonio Zequila al Gf Vip hanno avuto un duro confronto nella puntata di ieri sera. Pare però che non sia servito a molto, perché il concorrente non sembra ancora convinto di voler lasciar perdere! Proprio lui ha sostenuto nelle scorse settimane di aver avuto una storia con Adriana Volpe. Lei ha negato e negato la storia, pur non nascondendo di aver conosciuto Zequila quando era molto giovane. Proprio per questo scoprendo che Antonio ha sostenuto nuovamente di aver avuto una storia con lei, è arrivata ad avere una forte reazione in confessionale. Da questa reazione è poi partita la discussione di ieri sera, in cui a dire il vero Zequila è arrivato ad ammettere di aver sbagliato a parlare di storia.

Zequila e Volpe, nuove insinuazioni al Gf Vip? Lui ci ricasca: “Forse ho conosciuto una persona che le somigliava…”

Ma avrà ammesso di aver sbagliato perché è convito di aver sbagliato oppure era solo un modo per uscirne? Oppure ha dimostrato di essere un signore, come sostiene sempre, e ha preferito tagliare corto. Il dubbio torna a farsi largo perché in confessionale dopo la puntata Zequila ha fatto nuove insinuazioni: “A me non piacciono gli ipocriti, maggiormente quando usano la tv per screditare gli altri. Forse ho conosciuto una persona che le somigliava. Io a volte faccio confusione. Sai io di sera non ci vedo bene… Pensavo fosse una volpe invece è una marmotta”. Magari era serio e convinto nel dire che probabilmente ha fatto confusione, ma a tratti invece sembrava sarcastico. Sembra chiaro comunque che fra i due difficilmente tornerà il sereno.

Adriana Volpe su Zequila: “Si imbuca alle feste e fa la foto”

Adriana infatti pare non aver cambiato idea su Zequila come persona. Dopo lo scontro in puntata infatti in confessionale ha detto: “Si parla di lui solo perché si vanta di aver conosciuto tante belle donne. Si imbuca nelle feste, fa la foto con il personaggio famoso e la fa pubblicare sul giornale”. Nella notte invece parlando con Paola Di Benedetto ha affermato: “Anche se fosse stato vero comunque sarebbe stato offensivo. L’ho conosciuto a 18 anni, l’ho visto una sera e non l’ho più frequentato. Perché è infrequentabile”.