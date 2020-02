Zequila e Volpe, resa dei conti sul flirt: “Non sono bugiardo”, ma confessa

Gf Vip, la resa dei conti tra Antonio Zequila e Adriana Volpe: il flirt c’è stato o non c’è stato?

Zequila e Adriana Volpe sono stati insieme? Il concorrente negli ultimi giorni ha ribadito ad Andrea Denver di aver avuto una storia con la conduttrice – usando esattamente il termine “storia” -, che invece ha smentito categoricamente. Adriana agli altri concorrenti ha raccontato di aver incontrato Antonio a una festa quando aveva all’incirca diciotto anni, ma non è successo assolutamente nulla. In settimana poi ha fatto diversi confessionali in merito e non ci è andata leggera per niente. “Antonio Zequila mi fai proprio schifo”, è arrivata a dire. Alfonso Signorini ha affrontato la questione nella puntata di stasera e gli animi si sono accesi. Al termine della clip riassuntiva di quanto avvenuto in tre giorni, Adriana Volpe ha preso subito la parola!

Adriana Volpe nega di aver avuto una storia con Zequila: “Un grandissimo scivolone”

Queste le parole della concorrente: “Posso aggiunger altro, mi sono anche trattenuta. Intanto vantarsi di una cosa finta è come creare una bacheca con finti trofei di caccia. Significa utilizzare le donne, in questo caso la sottoscritta e mi sento offesa, come un bollino”. E ancora ha aggiunto: “La cosa grave è che finché si scherza siamo tutti a ridere, ma avere delle foto con personaggi dove tu fai intendere di avere delle storie ma non le hai avute è un grandissimo scivolone. In quella piscina quel giorno non so cosa vi siete”. Zequila ha provato a discolparsi: “Io questa sera risulterà inelegante, ma sono sincero. Sono pronto a giurare…”, ma è stato subito fermato da Adriana che si è alzata in piedi e lo ha raggiunto. “Fammi parlare, siediti”, ha detto Zequila alla Volpe, che subito lo ha invitato ad abbassare i toni. “Ma Pappalardo non ti ha insegnato niente”, ha detto la conduttrice.

Zequila alza i toni con Adriana, ma poi ammette la verità: “Nessuna storia, ho sbagliato”

Ma Zequila non ci stava a passare da bugiardo: “Io non posso passare come una persona bugiarda, non ho detto niente a Denver”. Antonio ha poi fatto dei racconti risalenti alla partecipazione all’Isola dei famosi, ma poco avevano a che vedere con la Volpe. Messo alle strette da Signorini, alla fine, ha ammesso: “Non ho avuto una storia, ho sbagliato. Però ci siamo visti a bere un caffè”. Il conduttore del Gf Vip ha provato a spiegare a Zequila la reazione di Adriana: “Se ha avuto quella reazione è perché si è sentita tirata in causa. Tu hai detto di aver avuto una storia con lei. Da galantuomo le dai un fiore in ginocchio”. Ed effettivamente poi Antonio si è inginocchiato e ha chiesto perdono ad Adriana Volpe. Insomma, il flirt non c’è stato.