Pupo e Barbara d’Urso, rispunta il flirt: Alfonso scatenato al Gf Vip

Pupo e Barbara d’Urso sono stati insieme? Il presunto flirt tra i due torna alla ribalta al Gf Vip

Cosa è successo tra Pupo e Barbara d’Urso? Per rispondere a questa domanda ci sarebbe da fare non un passo indietro nel tempo, ma anche due. Lo faremo e ripercorreremo tutto ciò che è successo negli anni, perché Alfonso Signorini non si è lasciato sfuggire l’occasione di ricordare al Gf Vip 4 che tra i due c’è stato un flirt. Ha preso la palla al balzo quando nella quindicesima puntata si è parlato di Antonio Zequila e Adriana Volpe. Il primo infatti continua a sostenere di aver avuto una storia con la seconda anni e anni fa, quando lei era agli inizi della carriera. Lui afferma e conferma, lei nega ripetutamente.

Gf Vip, Pupo e Barbara d’Urso protagonisti: la frecciatina di Alfonso Signorini!

Pupo, che è opinionista al Gf Vip, ha detto la sua sulla questione: “A me è capitato con una donna famosa, con cui ho avuto una storia…”. Alfonso Signorini lo ha subito interrotto e ha fatto il nome di Barbara d’Urso! Lo studio è esploso e il conduttore è scoppiato a ridere, così come anche Pupo. Quest’ultimo ha subito ripreso la parola: “Ma io non l’ho detto, ma basta! È capitato che lei poi ha negato. Perché? Può capitare che a uno scappa una parola…”. Quando a Pupo è scappata la parola, come ha detto lui, sul flirt con Barbara d’Urso lei non ha reagito affatto bene, anzi la questione è finita in tribunale. La conduttrice aveva chiesto un risarcimento danni per diffamazione, sentendosi offesa dalle dichiarazioni di Pupo.

Il flirt tra Barbara d’Urso e Pupo: la canzone scritta sulla conduttrice

A maggio del 2014 c’è stata la sentenza a favore di Pupo e quindi Barbara ha perso la causa. Ma cosa aveva detto? In una intervista a Sky, Pupo aveva raccontato di aver scritto la canzone La storia di noi due pensando alla relazione avuta con la d’Urso. Usò queste parole: “Una grande donna di Mediaset che fa la conduttrice e con cui ho avuto un flirt: Barbara D’Urso. Io l’ho scritta, parole e musica, per lei, è stato un momento in cui le ho dedicato questa canzone e questa è la prima volta che lo dico, ma è così“. La questione comunque si è risolta e oggi non c’è nessuno astio tra Barbara d’Urso e Pupo, che è stato ospite anche nelle trasmissioni della conduttrice.