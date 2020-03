Paolo Ciavarro, svelato il rebus sull’età di Clizia: “Sembra assurdo!”

Paolo Ciavarro scopre la presunta età anagrafica di Clizia Incorvaia: la reazione stupisce

Al Grande Fratello Vip si continua a parlare della storia d’amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia nata all’interno della Casa. Dopo la squalifica dell’ex di Sarcina durante la scorsa puntata, Paolo ha vissuto l’ultima settimana soffrendo parecchio la mancanza della donna. Durante la messa in onda del 2 febbraio, Alfonso Signorini ha affrontato con il figlio della Giorgi due argomenti che riguardano Clizia. Una volta arrivato in superled, il gieffino è venuto a conoscenza del grande gesto d’amore dell’Incorvaia, la quale ha pubblicato sui social un post dove si trova a Fregene e dichiarando di stare aspettando Paolo. Successivamente, il conduttore ha mandato una clip di uno spezzone dell’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso, durante la quale si è discusso dell’età dell’ex gieffina. Daniele Interrante ha attaccato la donna alludendo al fatto che la modella stesse mentendo sulla vicenda. Dopo aver visualizzato tale scena, il gieffino ha spiazzato tutti asserendo di non dare peso all’età e di voler continuare la sua conoscenza con Clizia.

Clizia a Live-Non è la d’Urso, Paolo: “Dell’età non mi interessa”

“Punto di domanda sulla tua età. Hai detto che hai 33 anni, ci sono però persone che dicono che ne hai molti di più. Dico questo perché se un rapporto, quello con Paolo, è nato con una menzogna…”, queste le accuse di Interrante a Live. Nonostante la frecciatina, la Incorvaia ha continuato ad essere vaga in merito ed ha replicato: “Come diceva mia zia, dopo i 30 anni non si dichiara più l’età”. A questo punto, il conduttore ha chiesto a Ciavarro il suo pensiero sulla questione dell’età: “Io avevo capito 35, a me dell età non frega assolutamente nulla“, ottenendo un fragoroso applauso in studio. Il gieffino sembra però non credere alla notizia dei 40 anni di Clizia.

I dubbi di Ciavarro: “Assurdo”

“Clizia mi manchi, non vedo l’ora di andare con te. Ti penso sempre, continuamente, in questa casa è un casino. Mi è scoppiata dentro! Appena esco di qui la vado a prendere subito, poi andiamo a Lisbona!”, ha dichiarato Ciavarro. Una volta tornato in salone, però, il gieffino ha espresso i suoi dubbi ai coinquilini: “40 anni sarebbe miracoloso, mi sembra assurdo!“.