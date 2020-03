Clizia, Live: età, Daniele Interrante la inchioda. Eleonora Giorgi, reazione

Clizia Incorvaia a Live – Non è la d’Urso: Daniele Interrante la inchioda sull’età, la reazione di Eleonora Giorgi

Clizia Incorvaia ha affrontato le 5 sfere a Live – Non è la d’Urso. Sedutasi sullo scranno, si è trovata innanzi Carmelo Abate, Daniele Interrante, Roberto Alessi, Eleonora Giorgi e l’amica Lola Ponce. Pronti via e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 (squalificata per le ormai note e infelici frasi su Buscetta-pentito) ha cercato di motivare il suo scivolone nel reality parlando di “reminiscenza” d’infanzia, comunque da condannare. Spazio poi agli ‘sferati’. Tra i ‘five’, Daniele Interrante ha battuto su un argomento molto discusso, l’età dell’influencer. Sembra che Clizia nella Casa abbia sostenuto di essere più giovane di quel che è. Spifferi dicono che la verità sull’anno di nascita sia da ricercare nel 1980. Quindi avrebbe 40 anni. E pare proprio che sia questa la sua vera età e non quella dichiarata.

Interrante ‘batte’ sull’età, Barbara d’Urso vuole vederci chiaro, Clizia si ‘sfila’

“Le frasi su Buscetta sono state una scemenza grave che va stigmatizzata. Però non va stigmatizzata la persona che ha chiesto perdono”, le parole di Abate. Roberto Alessi più duro: “Persone in Italia come te confondono il termine traditore con pentimento”. Ecco quindi Daniele Interrante e la questione età: “Punto di domanda sulla tua età. Hai detto che hai 33 anni, ci sono però persone che dicono che ne hai molti di più. Dico questo perché se un rapporto, quello con Paolo, è nato con una menzogna…”. La Incorvaia ha cercato di scherzare sul tema, tentando di sfilarsi dalla domanda. Barbara d’Urso ha però voluto vederci chiaro: “Clizia, hai detto una bugia sull’età?”. “Come diceva mia zia, dopo i 30 anni non si dichiara più l’età”, la risposta dell’influencer che di fatto non ha chiarito. In suo soccorso anche Eleonora Giorgi: “Non avere paura dell’età, sii fiera!”. Insomma, pare proprio che l’influencer sia una classe 1980 e che perciò abbia un’età differente di quella dichiarata al Grande Fratello Vip.

Eleonora Giorgi, manforte a Clizia Incorvaia a Live

Chi pensava a uno scontro con Eleonora Giorgi ha dovuto ricredersi. La mamma di Paolo Ciavarro, come sopra accennato, ha dato manforte all’ex di Sarcina sulla questione dell’età, facendosi una risata.