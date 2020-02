Clizia, Verissimo: i rapporti oggi con Sarcina e i pensieri su Paolo Ciavarro

Clizia Incorvaia a Verissimo: i rapporti oggi con Sarcina e i pensieri su Paolo Ciavarro. L’intervista

Clizia Incorvaia, dopo essere stata squalificata al Grande Fratello Vip, è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo parlando ampiamente di Francesco Sarcina, suo ex marito nonché padre di sua figlia Nina. “Non dormo da due notti”, esordisce l’influencer, riferendosi ai pensieri che la tormentano dopo l’eliminazione dal reality di Canale 5. Si scivola, però, in fretta sulla love story con il cantante delle Vibrazioni. A presentare l’amore che ‘fu’ una clip emozionante confezionata dal talk show…

“A Sarcina auguro del bene e spero tanto che lui ami la propria figlia e la rispetti”

“Molto intenso, è stata una grande storia d’amore. Era tre anni comunque che eravamo in crisi. A febbraio 2019 avevo dato una possibilità ancora a Francesco, poi a giugno ci siamo lasciati e c’è stato il caos mediatico”, fa sapere Clizia. “Oggi ci sentiamo per la piccola in maniera educata”, aggiunge. Come ha spiegato la rottura alla figlia? “Lo amo in maniera diversa e comunque tu sei il frutto del nostro amore, tu sei amore puro, liquido. Ho detto questo a Nina”. Si torna alla scorsa estate ‘torrida’: “C’è stata una gogna mediatica a luglio, una vera e propria caccia alle streghe. Mi arrivavano messaggi sconcertanti… E l’episodio del bacio (con Scamarcio, ndr) è giunto durante la separazione, era già finita la storia”. Oggi? Cosa direbbe all’ex marito? “A lui auguro del bene e spero tanto che lui ami la propria figlia e la rispetti e che metta il proprio ego da parte in certe situazioni che possono ledere a lei”.

“Paolo è il mio principe. Gentile, timido, elegante, protettivo…”

La Toffanin chiede: “Ci sono stati episodi di violenza domestica?”. Clizia: “C’è una causa legale e non posso parlarne. Preferisco proteggere Nina, non sono stata rispettata come essere umano, come donna, come madre e moglie. La violenza psicologica è grave. Per il resto dobbiamo pensare a Nina. Sarebbe stato bello avere più dignità e non gettare tutto in pasto alla stampa. Silenzio religioso è quello che avrebbe dovuto fare il signor Sarcina”. Infine capitolo GF Vip: “Paolo è il mio principe. Gentile, timido, elegante, protettivo, intellettuale… non pensavo esistesse il principe”. Innamorata? “Il mio cuore ha cominciato a battere e non pensavo che potesse accadere. Mi manca moltissimo”. La squalifica? “Mi è dispiaciuto molto.”